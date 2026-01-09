Dal Maradona a San Siro ribaltato il mondo Inter

Da Napoli al Napoli ci sono 10 partite e 9 vittorie, le ultime 6 consecutive. In nemmeno 3 mesi, Chivu ha ribaltato il mondo della sua Inter. È vero, ha perso il derby (la decima di quelle 10 partite); ha perso 2 volte di fila in Champions League e ora rischia gli straordinari dei playoff (nel caso, Oaktree si consolerebbe con un incasso inatteso); ha perso pure la Supercoppa, ma chissene: quello è un trofeo che conta solo quando lo vinci, ma è innegabile che dal tracollo nel secondo tempo allo stadio Maradona (25 ottobre) al dominio recente contro chiunque le si pari davanti (Atalanta, Bologna e Parma le ultime vittime) i progressi di calcio e autostima siano stati enormi. Ci sono studio e lavoro e anche salute, perché l'infortunio di Dumfries è pesante, ma è uno. Non così Conte che invece alla montagna per lui spesso invalicabile del doppio impegno, somma un rosario di infortuni, che stabilire qual è il più grave vale una riffa. Il suo Napoli è stato perfetto un anno fa, senza le Coppe, che danno onore e soldi, ma spremono energie e soprattutto tempo, quello che serve per lavorare durante la settimana. Gl'infortuni hanno fatto il resto. Chivu ha perso 2 delle prime 3 partite di campionato. Conte le aveva vinte tutte e 3 e a metà settembre aveva 6 punti di vantaggio. Poi ha vinto anche lo scontro diretto, eppure meno di 3 mesi dopo tornerà a San Siro con 4 punti di ritardo (distacco che mai ha avuto nemmeno l'anno scorso).

Il mondo, appunto. Il mondo ribaltato alla vigilia dello scontro diretto contro l'avversario più forte. I conti si fanno in fretta: 7 vittorie consecutive sarebbero tante, e 7 punti di vantaggio varrebbero persino di più.