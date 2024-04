Marc incorona Pecco

Campioni si diventa e ieri a Jerez de la Frontera Pecco Bagnaia è stato consacrato tale agli occhi del mondo. Il suo talento era indiscusso, come dimostrano i due titoli iridati conquistati negli ultimi due anni, ma qualcuno ancora dubitava. Considerata la superiorità della Ducati sulle moto giapponesi, i due sigilli erano stati forse sminuiti. Si aspettava un'incoronazione, che poteva arrivare solo con uno scontro diretto. Con la vittoria del Gran Premio di Spagna l'attesa è finita. Ci voleva Marc, l'otto volte campione del mondo, per consacrare definitivamente Bagnaia nell'Olimpo dei grandi. Il duello bellissimo è avvenuto quasi ad armi pari, con il piemontese sull'ufficialissima Desmosedici e lo spagnolo sulla Rossa dello scorso anno del team satellite Gresini. È un dettaglio che conta e a vantaggio di Marquez bisogna dire che questa è solo la quarta gara con questa moto, ma questo non scalfisce l'impresa dell'italiano.

Il duello mozzafiato con il cannibale Marquez passerà alla storia di questo sport, proprio come i duelli del maestro Valentino Rossi con Biaggi, Stoner e lo stesso Marquez. «È un capolavoro da campione del mondo», urla il team manager Davide Tardozzi, «mi ha stupito la determinazione che ha mostrato sin dalla prima curva del primo giro, il modo in cui ha gestito la gara e il fatto che non si è arreso ad un Marc eccezionale. È risalito dalla 7a posizione alla prima, ha duellato ed firmato il gito veloce».

Pecco ha resistito con carattere allo straordinario ritorno del catalano e con questo successo si rimette anche all'inseguimento del leader Jorge Martin (-17), caduto nelle prime fasi della gara mentre era al comando. Il podio è completato da Marco Bezzecchi, terzo. Al traguardo 5 ducatisti davanti a tutti con Alex Marquez, 4° ed Enea Bastianini, 5°.

Dopo il traguardo Bagnaia ha festeggiato con Marquez, celebrando una sfida che è solo all'inizio. «Che gara pazzesca. Con Marc sai di dover esser sempre molto aggressivo. Mi sono divertito nel duello», racconta. E Marc, rinato proprio sulla pista teatro nel 2020 del brutto incidente che sembrava aver compromesso la sua carriera: «È stato come tornare ai vecchi tempi: bello il duello con Pecco. Ho cercato di passarlo all'interno, ma aveva qualcosa di più».

Alla prossima puntata: la sfida Bagnaia-Marquez è appena iniziata.