Marcialonga, Tour de Ski e Combinata: tris "nordico" in Val di Fiemme

Coppe del Mondo della Val di Fiemme e Marcialonga: ovvero grande sci nordico internazionale che torna nel 2022 con eventi dai due volti, strettamente agonistico per le Coppe e “popolare”, vera festa per tutti il secondo, che unisce campioni a migliaia di appassionati. Presentati con una formula inedita a Milano perché si doveva stabilire quale fosse il più grande in Italia con uno sguardo al grande appuntamento delle Olimpiadi della neve Milano-Cortina 2026 che vedranno protagoniste anche queste valli.

Decisione non facile da prendere che ha avuto come protagonisti cinque match combattuti a colpi di dialettica e riflessioni su un ring con tanto di arbitro (Stefano Arcobelli, giornalista dello sci nordico di Gazzetta dello Sport) e guantoni simboli che nessuno degli sfidanti ha indossato. Alla fine forse si può parlare di pareggio, perché in fondo le manifestazione sono l’una - la Marcialonga - la conseguenza dell’arrivo delle Coppe.

Si tratta del Tour de Ski, che proporrà le due giornate finali del challenge lunedì 3 e martedì 4 gennaio, delle gare di Coppa del Mondo di combinata nordica dal 6 al 9 gennaio, maschile e per la prima volta in Italia anche femminile, e della regina delle granfondo sugli sci stretti, la mitica Marcialonga del 30 gennaio che parte da Moena, arriva a Canazei e poi dopo la Val di Fassa attraversa la Val di Fiemme con arrivo a Canazei.

Interlocutori importanti nei cinque round, i due presidenti Angelo Corradini e Pietro De Godenz, il segretario generale Fisi Loretta Piroia e l’amministratore delegato di Trentino Marketing Maurizio Rossini e ancora Jurg Capol della Fis e Tito Giovannini di Infront, il telecronista della diretta Sky di Marcialonga Francesco Pierantozzi e il campionissimo Cristian Zorzi, le due azzurre della combinata Annika Sieff e Veronica Gianmoena. A scandire i vari duelli è stata la Soreghina Silvia Zorzi, l’ambasciatrice della Marcialonga per questa edizione 2022.

Alla domanda del giornalista riguardo al livello di importanza dei due eventi e se uno prevalga di più sull’altro, De Godenz risponde: “Entrambi gli eventi sono importanti allo stesso modo”. Più convincente la risposta del presidente Corradini, che privilegia la Marcialonga, che ha dato origine con la sua lunga storia a fare della Val di Fiemme il regno dello sci di fondo.

Piroia ha sottolineato il buon rapporto della Fisi con il Trentino, patria dello sci nordico, e aggiunge l’importanza e il sostegno che vuole dare la Fisi ai giovani atleti in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Rossini invece ricorda che il Trentino è la regione più sportiva d’Italia e che il 70% dei turisti che vivono il territorio in vacanza lo fanno all’aria aperta, attratti dalla natura che è il grande richiamo. Jurg Capol assieme a Tito Giovannini hanno invece confermato il supporto reciproco tra Fis e Tv che porta questi grandi eventi nella case di tutti. E l’ex campione di casa Cristian Zorzi, salito sul ring con Francesco Pierantozzi, ha sottolineato l’importanza dell’atleta perché è lui, con le sue imprese, la sua storia a creare il grande spettacolo sulla neve.

Sul ring hanno “duellato” anche le due atlete di combinata nordica Annika Sieff e Veronica Gianmoena, rivali ma soprattutto amiche che si sostengono l’un l’altra negli allenamenti e nella preparazione delle gare. Poi sarà la pista a decidere… Chiusura del “combattimento” con immagini e musica di Rocky Balboa e Cristian Zorzi con tanto di parrucca bionda a decretare la fine dei match con il cartello The End.

Dopo l’intervento dei direttori generali di Val di Fiemme, Cristina Bellante e di Marcialonga, Davide Stoffie, che hanno spiegato le novità delle edizione 2022, due filmati curiosi, le immagini dell’aurora boreale della Marcialonga Arctic Skirace che si svolgerà il 20 febbraio 2022 e la videochiamata del campionissimo Peter Eliassen che, dopo aver vinto la Marcialonga e conquistato un secondo e terzo posto aveva deciso di lasciare, ha annunciato che tornerà alla Marcialonga con i colori del Team Robinson Trentino. Saranno tre i team italiani impegnati in Visma Ski Classics, lo challenge di Coppa del Mondo delle lunghe distanze. Oltre al Robinson Trentino ci saranno Team Futura Alta Quota Trentino e Team Internorm Trentino Zorzi Max.

In Val di Fiemme e in Val di Fassa ora si attendono le condizioni ideali per innevare le piste, per Natale dovrebbe essere pronta gran parte della pista Marcialonga, ma anche a Lago di Tesero e a Predazzo cannoni pronti e aspettando le nevicate.