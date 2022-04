Mariani "ingannato" da Handanovic: il gol del Milan era regolare?

Il gol annullato dall'arbitro Mariani al Milan per la posizione di fuorigioco considerata attiva di Kalulu sul tiro di Bennacer è destinato a far discutere ancora per molto tempo. Sul risultato di 2-0 in favore dell'Inter, infatti, i rossoneri si sono visti annullare un gol all'apparenza regolare visto che il difensore francese è sì in posizione di fuorigioco ma sembra non ostruire la visuale di Samir Handanovic che non abbozza nemmeno la parata. Stefano Pioli si è lamentato molto a fine partita per l'annullamento di una rete, a suo dire, regolare e che avrebbe potuto cambiare le sorti della partita e dunque della qualificazione all'atto finale della Coppa Italia.

Cosa dice il regolamento

Questa situazione di gioco rientra nella casistiche descritte dalla regola 12, ovvero quella sul fuorigioco. In particolare "Un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno deve essere punito soltanto se viene coinvolto nel gioco attivo interferendo con un avversario […] impedendogli di giocare o di essere in grado di giocare il pallone, ostruendogli chiaramente la linea di visione", così recita il regolamento in merito.

Mariani e il suo assistente avevano convalidato la rete del Milan ma il Var ha richiamato poi il direttore di gara all'on field review per valutare la posizione di fuorigioco di Kalulu da lui considerata attiva visto l'annullamento della rete di Bennacer. I dubbi restano ed è una situazione al limite dove l'arbitro in maniera soggettiva ha valutato come il giocatore del Milan abbia disturbato il portiere dell'Inter.

Il gioco è stato interrotto per circa 4 minuti per sbrogliare la matassa e prendere una decisione e sulla scelta finale dell'arbitro potrebbe anche aver influito la mimica di Samir Handanovic durante l'azione. Il portiere sloveno, infatti, ha allungato la testa di lato, quasi a sporgersi, per ottenere una visuale più pulita di Bennacer al momento della conclusione.

Per Mariani, forse, quella gestualità del portiere sloveno potrebbe essere stata la conferma del disturbo arrecato da Pierre Kalulu che si trovava sulla traiettoria di tiro del giocatore algerino. Le vibranti proteste della panchina nerazzurra sul presunto tocco di mani di Tomori, in realtà, erano subito state fugate dal direttore di gara con un labiale evidente: "Non c'è fallo di mano". Alla fine si è scelto di annullare il gol per offside attivo con buona pace del Milan e di Pioli che non saprà mai come sarebbe realmente andata a finire.