"Nemmeno protesta...": Pioli rivede il gol annullato e se ne va irritato

Stefano Pioli furente al termine del derby di Coppa Italia perso pesantemente dal suo Milan contro l'Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico rosonero ha tuonato per un episodio arbitrale, il gol annullato a Bennacer per fuorigico di Kalulu, che a suo dire avrebbe riaperto la partita in favore del Diavolo: "Il 2-1 ci avrebbe dato qualche possibilità, ma dopo quell'episodio la partita è diventata ancora più difficile" , ha detto ai microfoni di Sportmediaset. Pioli ha poi rincarato la dose: "Ditemi un portiere che non ha nessuna reazione dopo un gol subito, se pensa che la sua visuale era coperta da un avversario. Handanovic neanche protesta...". Dopo aver rivisto le immagini l'allenatore del Milan si è tolto l'auricolare e si è allontanato, visibilmente irritato per il gol annullato dall'arbitro Mariani.

Qualcuno dica a Pioli che quando Cesari ha detto: «Lui scappa», non si riferiva a lui, ma a Kalulu.



pic.twitter.com/EjdIHzBY6X — L'Azionista (@_esegesi_) April 19, 2022

L'analisi della partita

Prima di lasciare la sua postazione, però, Pioli aveva commentato così la prestazione del suo Milan: " Volevamo vincerla e non ce l'abbiamo fatta. Il risultato è stato pesante e netto, ma in campo non c'è stata tutta questa differenza. L'Inter ha segnato sempre nel momento giusto", le sue parole sulla partita. "Certo che possiamo fare di più. Quando subisci tre gol vuol dire che gli altri hanno giocato con più qualità. Non è stata la nostra serata, peccato perché volevamo raggiungere a tutti i costi la finale. Penso però che sia una grande opportunità per la mia squadra per ributtarci sul campionato dimostrare di poterci giocare tutto fino alla fine".

Il rush finale

Ora al Milan restano solo 5 partite in stagione per cercare di chiudere in bellezza vincendo un titolo che manca dal 2011. Lazio a domicilio, Fiorentina in casa, Verona al Bentegodi, Atalanta al Meazza e Sassuolo al Mapei Stadium: è questo il cammino dei rossoneri per cercare di vincere il tricolore, Napoli e soprattutto Inter permettendo. I rossoneri giocheranno con tre squadre che stanno lottando per raggiungere un posto in Europa League: Lazio, Fiorentina e Atalanta. Le partite sulla carta più morbide sembrano quelle contro un Verona già salvo, ma in casa sua sempre pericoloso e l'ultima di campionato contro un Sassuolo che non avrà più niente da chiedere alla sua stagione. Basta poco per trasformare un'annata trionfale a deludente ma il Milan vuole evitare questo spauracchio e l'unica cosa che può fare è cercare di vincere tutte e cinque le ultime sfide rimaste sperando che l'Inter non faccia altrettanto nelle sue sei mancanti.