Marotta prenota Zielinski e De Laurentiis ne punta altri 3

Nella calza della Befana parecchi club hanno trovato dei dolcetti a forma di rinforzi di calciomercato. Sorride Stefano Pioli che aveva chiesto quattro regali dalla sessione invernale di trattative.

Due sono già stati confezionati: il primo addirittura potrebbe già scendere in campo oggi a Empoli, ovvero Matteo Gabbia (rientrato dal prestito al Villarreal); mentre Filippo Terracciano (prelevato per 5,5 milioni dal Verona, bonus inclusi) sosterrà domani le visite mediche di rito prima di legarsi al Diavolo fino al 2028. E non finisce qui: ora i rossoneri sono al lavoro per ingaggiare un difensore centrale mancino e un mediano al posto del partente Krunic, che andrà al Fenerbahce per 4 milioni più bonus.

Ultimi dettagli da sistemare, ma nei prossimi giorni è attesa la fumata bianca con conseguente sbarco sul Bosforo del bosniaco. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove l'Inter dopo l'ingaggio di Buchanan dal Bruges per 7 milioni fa sapere di aver concluso il mercato in entrata. Sarà vero? Vedremo. Intanto i nerazzurri hanno prenotato a parametro zero per l'estate Zielinski (pronto un triennale da 4,5 milioni a stagione) che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto col Napoli.

A proposito del club azzurro: De Laurentiis considera Mazzocchi (prelevato dalla Salernitana per 3 milioni) soltanto l'antipasto. Nel mirino ci sono ora due centrocampisti: vicino Samardzic (Udinese) e piace Souamre (Siviglia, ma di proprietà del Leicester); mentre per la difesa è duello col Tottenham per Dragusin del Genoa (servono 30-35 milioni).

La Juventus, invece, farà poco in questa finestra di mercato: forse un centrocampista in prestito con diritto di riscatto (Iling piace al Monza che però offre solo un prestito) e un difensore. Individuato in Djalo del Lille il nome giusto: offerti 3 milioni per prenderlo subito e anticipare la concorrenza dell'Inter che lo aspetta a parametro zero per l'estate. Intanto la Vecchia Signora ha ceduto Huijsen in prestito oneroso (700mila euro) alla Roma che - qualora partissero Renato Sanches e Spinazzola - potrebbe consegnare a Mourinho altri due innesti per puntare al quarto posto.

Restando nella Capitale, la Lazio lavora al rinnovo di Felipe Anderson: proposto il prolungamento fino al 2027 a 3,5 milioni a stagione più bonus. Infine occhio a Balotelli: il goleador può lasciare i turchi dell'Adana Demirspor e sogna il ritorno in Italia.