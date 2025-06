Marquez, 68 vittorie come Agostini. Il 9° titolo appaiato a Rossi si avvicina

Nel mirino il nono titolo. Nove come i sigilli di Valentino Rossi. Marc Marquez trionfa nel Gran Premio d'Olanda, decimo appuntamento della stagione, e pregusta un successo meritato sulla mitica pista di Assen dove iniziò la grande rivalità tra lo spagnolo e il Doctor. Nella cattedrale della moto, che ha festeggiato con una splendida coreografia rock i cento anni del TT di Assen, il Cannibale non perdona e dopo la vittoria della Sprint si ripete anche alla domenica. Come un copione già visto, una volta che si è portato in testa, lo spagnolo ha dato uno strappo secco e giro dopo giro ha capitalizzato il vantaggio, lasciando le battaglie dietro di sé. Pecco Bagnaia, che scattava dalla seconda casella, è rimasto incollato al compagno di squadra finché ha potuto per poi perdere alcune posizioni e chiudere terzo, dietro ad un fenomenale Marco Bezzecchi, che dopo il podio della Sprint ha conquistato il secondo posto. Fuori invece il fratello minore dei Marquez, caduto in un contatto con Pedro Acosta (KTM). Nella scivolata Alex ha riportato una frattura scomposta al secondo metacarpo della mano sinistra. Il pilota del team Gresini è volato poi in Spagna per essere operato. Con il successo olandese, Marc Marquez festeggia 68 vittorie nella classe regina, eguagliando il record di Giacomo Agostini, con Valentino Rossi che resta davanti a tutti a quota 89.

"Sono felicissimo del lavoro fatto dalla squadra. Assen non è mai stato uno dei miei circuiti preferiti. Ho vinto la Sprint pur non essendo il più veloce e nel gp abbiamo fatto comunque la differenza. Mi dispiace solo per mio fratello Alex che si dovrà operare alla mano". Terzo, ma non altrettanto contento Pecco Bagnaia, che su una pista che lo ha visto trionfare nelle passate edizioni non è riuscito a ripetersi: "Avrei voluto fare di più su questo tracciato dove ho bellissimi ricordi. Il passo era abbastanza buono. Il podio è il massimo che potessimo fare ma questo risultato ha un sapore agrodolce", ha commentato il piemontese che in chiave campionato scende a quota -117 punti dal compagno di squadra.

Esulta invece il box Aprilia.

"Dobbiamo continuare in questo percorso di crescita. Il lavoro sta andando nella direzione giusta e gara dopo gara ci stiamo avvicinando", ha dichiarato Marco Bezzecchi al traguardo. Forte dei risultati del Bezz, l'Aprilia è seconda forza nel campionato costruttori.