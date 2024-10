Marquez già arbitro e quel "ti ho fatto un favore" rivolto a Bagnaia

Ascolta ora 00:00 00:00

Decisamente quell'arci discusso anno domini 2015 in cui Marc Marquez entrò a gamba tesa nella sfida per il titolo tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, è lontanissimo dall'essere dimenticato, se una delle domande che Bagnaia si è sentito rivolgere dopo la corsa è stata proprio: «Pensi che oggi Marquez ti abbia fatto un favore?». Reattivo come nell'affrontare un cambio di direzione a tutta velocità, Pecco si è voltato verso il vincitore della gara e gli ha girato la domanda: «Mi hai fatto un favore?». Ridacchiando, il vecchio Marc ha confermato: «Oggi sì. Gli ho tolto 5 punti». Già, perché se Martin fosse riuscito a tenerselo alle spalle, i punti guadagnati su Bagnaia sarebbero stati 9 e non 4. In un campionato che si gioca punto a punto non sono certo quisquilie. Ogni piazzamento alla fine può risultare decisivo.

Che Marc Marquez la gara volesse assolutamente vincerla per fare un favore unicamente a se stesso, era ben chiaro a tutti, e gli sarebbe sicuramente riuscito più facile senza l'ingenuità commessa sullo schieramento partenza pagata a carissimo prezzo. Quella visierina sottile sottile, strappata via perché le si era stampigliato sopra un maxi insetto nel giro di riscaldamento, è andata a infilarsi proprio sotto la ruota posteriore della sua Ducati, che al via ha pattinato in una nuvola di fumo costringendolo ad inseguire.

Ci ha messo un po' a recuperare il terreno perduto, ma una volta alle spalle di Martin si è sentito terribilmente a suo agio, così comodo da far rifiatare un po' le gomme prima di andare all'attacco. Quando ha affondato il colpo, lo ha fatto con la spavalderia di sempre e la consapevolezza che l'altro aveva decisamente molto più da perdere. Martin ha confermato: «Voglio vincere, ma controllando i rischi». Comprensibile, perché a tre GP dalla fine del campionato i passi falsi sono assolutamente da evitare.

La sfida

continua equilibratissima, con 20 lunghezze a separare i due contendenti, con Martin consapevole della possibilità di giocarsela con Bagnaia fino all'ultimo, e con Marquez che si diverte un mondo a fare il terzo incomodo.