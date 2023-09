Marquez-Rossa. Se la moto più forte vuole il più forte

Marc Marquez in sella alla Ducati del Team Gresini nel 2024. Quando le voci sono iniziate a circolare in agosto, sembrava un'ipotesi surreale anche se avvincente: il pilota più forte dell'ultimo decennio alla guida della miglior moto. Tutti i numeri facevano però pensare ad una bufala considerato il rapporto che lega lo spagnolo allo sponsor Repsol e alla Honda con cui ha vinto ben sei titoli in MotoGP, ha un corposo stipendio, e contratto in essere ancora per il 2024. A sorpresa, però, Marquez invece di smentire le voci, le ha alimentate, scherzandoci sopra. In un gioco simile alla carota e il bastone, da una parte Marc sottolineava l'importanza di lavorare uniti allo sviluppo della nuova moto, dall'altra continuava a prendere tempo. Dopo aver provato la nuova moto il lunedì di Misano, lo spagnolo ha così dichiarato di avere davanti tre piani e che avrebbe comunicato la decisione tra l'India e il Giappone. Nonostante la nuova RC213V non abbia fatto impazzire il Cannibale, tutto faceva pensare ad un annuncio in favore della Honda a Motegi sul circuito di casa, invece la doccia fredda: «Non ho detto loro cosa penso e cosa no. È ancora tutto in gioco. Situazione strana, difficile e non bella», ha precisato ieri. Dichiarazione che fa propendere la scelta di Marc per il team Ducati Gresini nel 2024, dove troverebbe il fratello Alex. Prima di procedere alla chiusura formale dell'accordo, Marc dovrà concordare una via d'uscita con la Honda. Secondo la stampa spagnola, il piano C consisterebbe in un'ipotesi ancora più bizzarra: Marc potrebbe chiedere di essere trasferito in un team satellite (la Gresini Racing) senza penalità in cambio di un'opzione per farlo tornare tra le sue fila nel 2025. Naturalmente, per il suo ritorno la casa giapponese dovrebbe realizzare una moto competitiva.

GP DEL GIAPPONE IN TV: domani dir. Sky e Tv8 pole Motogp ore 3.50, Sprint Race 8.00. Domenica Motogp ore 8.00 (diff. ore 12 Tv8]