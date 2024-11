Martin cita Berlusconi. E ora c'è l'Aprilia

Ascolta ora 00:00 00:00

Cosa puoi aspettarti da un raggiante Jorge Martinator Martin dopo la conquista del Mondiale MotoGP se non la citazione di una frase tratta dal film a cui si è ispirato? qualcosa tipo: «Non si può ragionare con il Terminator, non sente pietà, né paura. Niente lo fermerà». E invece, nel pieno della festa iridata, arringando la folla in un box straripante, ha rubato le parole all'uomo che ha saputo essere protagonista nel mondo dell'imprenditoria, dello sport e infine della politica: «Come diceva Berlusconi: più forte della sfortuna, più forte dell'invidia». Poi, un attimo di sospensione e la chiosa: «Abbiamo vinto!».

Già, hanno vinto loro, Jorge e il Team Pramac, quelli che non ti aspettavi, dopo la rivoluzione d'estate che ha portato Marc Marquez nel team ufficiale Ducati, spingendoli a prendere altre strade per delusione, per convenienza, per necessità. Sembrava che la sfida a Bagnaia fosse finita sul nascere ed invece, ribaltando i pronostici e la tradizione, ce l'hanno fatta. Nella storia della MotoGP nessun pilota e team supported (non schierato direttamente da una Casa costruttrice) prima di loro era riuscito ad aggiudicarsi il numero uno, traguardo centrato anche in virtù della sportività di Ducati che non ha mai fatto mancare il massimo supporto tecnico. Ed ecco che oggi possono affrontare a cuor leggero la nuova sfida, tutta da scoprire. Appena il tempo di metabolizzare, di gustare il clamoroso successo, che ora cambia tutto: la squadra al lavoro sulle Yamaha, mentre il campione salirà sull'Aprilia nelle prossime due stagioni.

E la Ducati, per celebrare la sua stagione più eclatante, chiusa con 4 moto ai primi 4 posti della classifica finale, ha scelto una pagina pubblicitaria d'altri tempi, dove l'ironia fa la parte del leone: Nessuno è perfetto è

il titolo che sovrasta l'elenco dei vincitori del 2024, dove vengono ricordati i 19 successi dei suoi piloti su 20 Gran Premi disputati e salta agli occhi come quel successo mancato, avrebbe portato al clamoroso en plein.