"Lo sport è in salute: ora Milano-Cortina"

Ascolta ora 00:00 00:00

«La nostra prima medaglia d'oro è stata lei». Questo il saluto del numero uno del Coni Malagò al presidente Mattarella che ha ricevuto al Quirinale gli atleti olimpici e paralimpici sul podio a Parigi e quelli finiti al quarto posto per la riconsegna del Tricolore. Sullo schermo allestito nel Salone dei Corazzieri le immagini dei Giochi dagli ori ai drammi come la caduta nella gara dei 100 di Ambra Sabatini, portabandiera dei paralimpici. Malagò e il collega del Cip Pancalli hanno ringraziato Mattarella per la sua presenza a Parigi alle cerimonie di apertura (quella olimpica lungo la Senna sotto una fitta pioggia, ndr), al villaggio degli atleti e ad alcune gare.

Il presidente, che ha ricevuto il pallone dell'oro del volley femminile dalla capitana Anna Danesi e il disco vincente di Rigivan Ganeshamoorthy e ha poi scattato un selfie con Benedetta Pilato e Myriam Sylla, ha fatto i complimenti a tutti: «Parigi dimostra l'eccellente stato di salute dello sport italiano, avete fatto meglio di Tokyo ed era difficile. Colpisce che l'Italia abbia conquistato ogni giorno almeno una medaglia, la pioggia porta fortuna, lo sappiamo e ne abbiamo presa...

I quarti posti rappresentano in pieno lo spirito olimpico come ha dimostrato la Pilato e tutti gli atleti che non sono riusciti a salire sul podio. Vorrei poi dire a Tamberi e Ambra Sabatini che le loro medaglie le hanno conquistate con l'affetto di tutti. E adesso Milano-Cortina». Alle Olimpiadi invernali italiane mancano 500 giorni.