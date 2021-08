Mbappè, tra Psg e Real ballano ancora milioni. Milan e Juve last minute

Il calciomercato estivo vivrà oggi il suo The last dance con un tormentone che infiamma tutta Europa: dove giocherà Kylian Mbappè? Da Madrid sono sicuri di un blitz vincente last minute da parte di Florentino Perez, anche se finora il PSG ha sempre fatto muro rifiutando varie proposte, tra cui l'offerta ufficiale da 180 milioni. Ne servirebbero 215 per far vacillare gli sceicchi, anche se la famiglia Al Thani più che una mera questione economica ne fa soprattutto un discorso di immagine a livello mondiale. Che segnale sarebbe per il Paris vendere una delle sue stelle e il potenziale futuro numero uno al mondo? Nell'estate in cui il presidente Al Khelaifi ha vestito i panni dell'asso pigliatutto sul mercato, ingaggiando una parata di campioni. Da sua maestà Leo Messi a Gigio Donnarumma passando per Hakimi e Wijnaldum. La fuga di Mbappè avrebbe il sapore del ridimensionamento. Meglio perciò resistere, anche a costo di perderlo a zero l'estate prossima (Mbappè ha già trovato un accordo fino al 2027 da 35 milioni con il Real), provando magari a far cambiare idea al numero 7 fuggiasco. D'altronde due anni fa di questi tempi Neymar giurava amore eterno al Barcellona, sognando il ritorno in Catalogna. Ventiquattro mesi dopo sappiamo bene come siano andate le cose: il brasiliano si è "riconvertito" al mondo PSG, rinnovando a cifre record il contratto. Ecco perché tutto può ancora accadere, anche se alla Casa Blanca sono convinti che, al più tardi l'anno prossimo, KM7 sarà il nuovo galacticos della collezione Perez.

Venendo alle vicende di casa nostra la Juventus ha incassato il no del PSG a liberare in prestito con diritto di riscatto Mauro Icardi (possibile un ultimo tentativo in mattinata) e ha frenato per Miralem Pjanic, i cui costi restano elevati (stipendio da 8,5 milioni). Da non escludere che alla fine i bianconeri possano restare pure così, mentre il giovane Ihattaren (classe 2002) prelevato dal PSV andrà in prestito (Samp favorita su Verona e Cagliari).

Ore delicate anche per il Milan che - dopo aver ufficializzato gli acquisti di Bakayoko (prestito biennale con diritto di riscatto dal Chelsea) e Traorè (classe 2004 dal Parma) - ha ricevuto il no del Brest all'offerta da 10 milioni più 2,5 di bonus per il trequartista Faivre: ora i rossoneri dovranno cercare un colpo last minute e valutano Miranchuck, Messias, Ounas e Orsolini. Più complesso arrivare a Zaccagni (Verona), sul quale è in pole la Lazio visto che la prima scelta Kostic non riesce da ottenere il via alla cessione da parte dell'Eintracht Francoforte. Biancocelesti vigili pure sul croato Brekalo del Wolfsburg. Infine due innesti interessanti a centrocampo: il Napoli si assicura il mediano Anguissa in prestito con diritto di riscatto dal Fulham, mentre l'Atalanta ingaggia il gioiellino olandese Koopmeiners dall'AZ Alkmaar per 14 milioni. Ne sentiremo parlare...