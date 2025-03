Le pagelle. Napoli, Inter

Ascolta ora 00:00 00:00

Napoli

6 MERET Può solo ammirare il sinistro diabolico di Dimarco, poi non deve fare altro che guardarsi la sfida (quasi) comodamente da fuori area.

6,5 DI LORENZO Spinge a destra e butta un occhio all'interista che avanza dal suo lato (Dimarco), nella ripresa sale di rendimento e fa l'ala aggiunta.

7 RRAHMANI Gioca d'anticipo su Lautaro, la sua è una gran partita perché l'argentino non si vede mai.

7 BUONGIORNO Quasi sempre su Thuram, lo annulla e altrettanto fa con Correa o con chi li capita a turno nella ripresa.

6,5 POLITANO Lui e Dimarco si guardano quasi in cagnesco, prova ad entrare spesso dentro il campo con suggerimenti però di facile lettura. Esce stremato ma dopo aver dato tutto (dal 36' st NGONGE sv).

6,5 GILMOUR Deve rincorre Mkhitaryan ed è un duello interessante perché lo scozzese ha qualità e gamba anche se pecca di continuità inizialmente. Poi è imprendibile nel secondo tempo (dal 33' st BILLING 7 Entra e fa la differenza con un inserimento chirurgico: in gol dopo 7 minuti e 27 secondi dal suo ingresso).

6 LOBOTKA Solito duello con Chala, si sacrifica in fase di marcatura, al via pare meno brillante del solito, poi domina il possesso.

6,5 MCTOMINAY I suoi muscoli tengono a bada Barella, è il migliore sulla mediana anche perché sa trasformarsi in attaccante aggiunto. S'intende bene con il suo connazionale Gilmour.

6 SPINAZZOLA Si piazza alle costole di Dumfries e non lo molla un attimo, limita parecchio l'olandese (dal 36' st OLIVERA sv).

5,5 RASPADORI Sgambetta tanto tra le linee, riesce a crearsi qualche occasione ma tradisce al tiro (dal 33' st OKAFOR sv).

6 LUKAKU Più animoso e combattivo del solito, si segnala per le solite sponde.

All. CONTE 6,5 La squadra offre evidenti segnali di risveglio atletico dopo la flessione delle gare passate. Meriterebbe lui ai punti per come costringe nella ripresa l'Inter soltanto a difendersi ma gli mancano ancora preziose frecce in attacco. Però il Napoli c'è.

Inter

6,5 MARTINEZ Presente sulle palle alte, rischia sull'uscita su Raspadori. Pronto su McTominay e su Billing, prima che gli faccia gol.

5 BISSECK Meno efficace sulle seconde palle e quando Raspadori prova ad aggirarlo. Piantato sul pari del Napoli.

6 ACERBI Quando Lukaku è spalle alla porta, gli è incollato. Si prende qualche rischio a campo aperto.

7 BASTONI Paga in reattività nel breve, decisivo sulle battute a rete di Lukaku e Politano (dal 35' st DE VRIJ sv).

5,5 DUMFRIES Spinge, anche se si addormenta sulla palla che Lukaku si vede deviare da Bastoni.

6 BARELLA Alterna soluzioni di prima a uscite palla al piede, trova di fronte l'osso duro McTominay.

5,5 CALHANOGLU Subito condizionato dallo scontro con McTominay, fa poco filtro e non incide in costruzione (dal 6' st ZIELINSKI 5,5 Da ex, si limita al contenimento).

6,5 MKHITARYAN Thuram gli toglie una buona chance, spesso scavalcato nelle ripartenze, ma aiuta in copertura e si adatta anche da esterno (dal 35' st FRATTESI sv).

7,5 DIMARCO Bada ai raddoppi e quando prende il fondo alza palloni velenosi. Poi il sinistro da Dios del gol e altre due palle per la doppietta (dal 6' st PAVARD 6 Con l'elmetto).

5,5 LAUTARO Sbaglia controlli e appoggi, si abbassa spesso ma riceve pochi scarichi per far distendere la squadra.

5 M.THURAM Il merito di usare la testa: letteralmente e scegliendo le posizioni

più funzionali. Solo che non ne ha (dal 30' st CORREA sv).

All. INZAGHI 5,5 Patisce l'aggressività del Napoli, eppure nel primo tempo costruisce palle gol. Non ha alternative, ma l'Inter sbanda tatticamente dopo l'infortunio di Dimarco e non si riprende.

Arb.

DOVERI 5 Partita da adrenalina, non fa nulla per farla scemare: Rrahmani su Thuram prima e poi McTominay su Dumfries in area dettano un metro troppo permissivo. Poi ancora Dumfries, ma per il braccio in area interista, tra l'altro osservato da due passi.