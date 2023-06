Melli freddo, Shengelia no. Milano è già 2-0 su Bologna

Spade sguainate, difese migliori degli attacchi e l'Armani vince la volata 79-76 sui tiri liberi di Melli, quelli sbagliati invece da Shengelia. Il migliore in una Virtus operaia ma con le polveri bagnate. Milano festeggia la seconda vittoria in queste finali play off baciando le mani di Shevon Shields, 18 punti, il prescelto atteso per tutto l'anno, dopo infortuni che lo hanno escluso mesi dal gioco e dal cuore dell'Olimpia.

Battaglia intensa, Milano e i suoi fanti da sbarco in una serata dove Napier ha perso subito la lampada per tiri giusti (12 punti ma anche 2 su 10 da 3). La Virtus ha azzeccato tutte le mosse difensive, ma Messina ha trovato i sentieri dove esaltare i solisti e anche con soli otto assist di squadra ha messo insieme i punti per vincere in una serata da percentuali al ghiaccio secco uno scontro deciso solo alla fine: 72-73 dopo una persa dal cecchino Baron a 2'11 dal gong.

La Virtus si è dedicata tanto non cadere nelle trappole della difesa Armani, ha saputo lavorare bene il suo attacco, addirittura 22 assist, ma come in gara 1 ha pagato i debiti di un secondo quarto che ha indirizzato la sfida dopo il parziale di 24 a 18. A Scariolo non è servito il risveglio tardivo di Belinelli che dopo il canestro da 3 sembrava fuori giri fino al risveglio nella rimonta dell'ultimo quarto, 11 punti che rimettevano tutto in gioco. Peccato per Bologna che Teodosic fosse in una serata da 1 su 6 che rendeva grigia la solita genialità nel far gioco.

Milano si tiene la notte felice per il suo popolo, un altro tutto esaurito anche se fra i 12.600 c'erano almeno duemila da Bologna, una parte di quelli che mercoledì sera alla Fiera emiliana cercheranno di spingere le Vu nere verso una rimonta che sembra possibile, cercando di allungare questo splendido brodo del nostro campionato alla settima decisiva sfida.