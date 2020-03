Mentana contro Zhang: "Sua uscita vergognosa, così danneggia l'Inter"

"Un presidente di società di serie A non può dare del pagliaccio al presidente della Lega Calcio. È vergognoso" . Così Enrico Mentana, tifosissimo dell'Inter, condanna le dichiarazioni del presidente de Biscione Steven Zhang contro il numero uno della Lega Calcio Paolo Dal Pino, definendolo “un pagliaccio”.

Il direttore del Tg di La7, prende le distanze dall'uscita del suo presidente e lo critica aspramente. Nel suo post condiviso sui canali social, il giornalista attacca: "Danneggia il suo club, delegittima il sistema, fa pensare a sostenitori e avversari che alla guida dell'Inter ci sia non una figura di polso ma un ragazzino miliardario che non va lasciato solo nemmeno sui social" .

Insomma, tifoso della Beneamata doc, Mentana non si fa remore e attacca frontalmente il 29enne al vertice della Suning International. Zhang, nella giornata di ieri, si era scagliato con una cosiddetta storia su Instagram contro il presidente della Lega Serie A nella quale si poteva leggere; "Cambiare le date e mettere sempre la salute pubblica al secondo posto. Probabilmente sei il più grande e peggiore pagliaccio che io abbia mai visto" .

Finita qui? Macché. L'imprenditore cinese ha rincarato la dose: "24 ore, 48 ore, sette giorni e cos'altro? Quale sarà il tuo prossimo passo? E ora parli di fair play e competizione leale? Sì, sto parlando con te. Il nostro presidente della Lega Paolo dal Pino #shameonyou. Credo sia giunto il tempo che ti alzi e prenda le tue responsabilità. Questo è quello che facciamo nel 2020" . Infine, un pensiero-invito circa l'emergenza coronavirus "Tutti nel mondo: non importa se interisti o juventini o non tifosi. Per favore, state attenti. È la cosa più importante per voi, la vostra famiglia e la nostra società" .

Disaccordo di Mentana a parte, le esternazioni di Zhang rischiano di avere più di qualche strascico giornalistico e sportivo. Sì, perché la Procura Figc ha aperto un'inchiesta che potrebbe portare al deferimento del numero uno del Biscione.

La posizione dell'Inter su Zhang