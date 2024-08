Mercedes e la gamma della classe E: una prova all'insegna delle alternative

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mondo ha sempre vissuto di contrasti, di opposti. Gli algoritmi dei social network lo hanno capito bene, e lo hanno sfruttato per creare più interazione, perché dove ci sono due fronti opposti è più facile voler dire la propria in risposta a chi afferma una tesi diversa dalla nostra.

Mercedes non ci sta e vuole cambiare le regole del gioco, un gioco chiamato automobile in cui sembrano nate due tifoserie negli ultimi anni: i (pochi) a supporto dell'auto elettrica e gli estremisti delle auto termiche, contrari quasi per principio al fatto che possa esistere qualcuno che con un'auto a batterie si trova bene.

Così, per parlare di Classe E mostrando una gamma fatta sia dalle berline, sia dalla versione SUV, Mercedes organizza un evento dove le mette tutte insieme. C'è la berlina (disponibile anche in versione station wagon), oggi proposta a partire dalle versioni ibride a 48 volt fino ai 381 cv della top di gamma e con tutte le scelte possibili tra benzina, diesel o ibrido plug-in da 109 km elettrici. Poi c'è la EQE, nome scelto per la Classe E elettrica che arriva fino a 639 km di autonomia ed è molto efficiente grazie all'aerodinamica, ma anche potente visto che la versione 53 AMG raggiunge i 626 cv di potenza.

Chi vuole sedersi più in alto può invece scegliere GLE, il SUV su base Classe E che ripropone la stessa varietà di motori della berlina. EQE SUV è invece la versione a ruota alta e completamente elettrica, con 596 km di autonomia massima.

L'idea alla base è quindi quella di smettere di presentare l'elettrico come qualcosa di divisivo e proporlo come semplice alternativa per chi può, per chi ne apprezza i vantaggi e per chi è già pronto, mentalmente e con l'infrastruttura. Esattamente come già accadeva nella scelta tra una Classe E benzina e una diesel, oggi l'elettrico vuole essere la terza opzione da abbracciare senza obblighi. E senza rinunce: la tecnologia, il comfort, il piacere di guida e la sicurezza restano una costante all'interno della gamma a prescindere dalla motorizzazione.

Ci sono poi casi in cui l'elettrico può anche rappresentare un vantaggio economico: Mercedes ha calcolato, in un confronto fra EQE SUV da 292 cv e la GLE diesel da 289 cv, che chi può ricaricare a casa spende quasi la metà rispetto al costo del gasolio, e la cifra è ancora inferiore per i fortunati con il fotovoltaico e l'accumulo domestico.

Ma a prescindere dai conti, la strada

tracciata dai tedeschi è quella della convivenza: si punta all'elettrico per il lungo termine, ma i clienti troveranno le motorizzazioni termiche tradizionali anche ben oltre il 2030, e in generale finché ci sarà domanda.