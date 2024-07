Metà dei russi con racchetta: due incroci con gli italiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Giornata di sorteggi ieri a Parigi per i tabelloni del torneo olimpico e la delusione sull'assenza dell'ultimo minuto di Jannik Sinner è palpabile. Gli incroci avranno un sapore molto Italia contro Russia.

Se si considera il tabellone del singolare femminile, infatti, Elisabetta Cocciaretto sarà opposta nel suo primo turno a Diana Shnaider, mentre Jasmine Paolini, che calcherà la terra parigina contro la rumena Ana Bogdan, potrebbe incrociare Mirra Andreeva nel 2° round, affrontata nella semifinale del Roland Garros su questi campi. A completare il quadro, nel doppio misto la coppia formata da Andrea Vavassori e Sara Errani se la vedrà contro la citata Andreeva e a Daniil Medvedev. Curioso il fatto che dei 15 atleti russi presenti ai Giochi, sette siano appartenenti al tennis. Oltre ai citati, si considerino anche Roman Safiullin, Pavel Kotov, Yekaterina Alexandrova e Jelena Vesnina. Non un percorso semplice per il doppio Bolelli/Vavassori, finalista nel Major parigino, contro gli spagnoli Carreno Busta/Granollers, mentre Darderi e Musetti se la vedranno contro i cileni Jarry/Tabilo. Grande curiosità per la coppia Nadal/Alcaraz opposta al duo argentino Gonzalez/Molteni. Rafa che, presente anche in singolare, potrebbe entrare in rotta di collisione con Novak Djokovic nel secondo turno, in caso di successo contro l'ungherese Fucsovics, mentre Nole giocherà il primo round contro l'australiano Ebden. Tuttavia, l'asso di Manacor non si è allenato ieri e le sue condizioni alimentano i dubbi.

Un tabellone in cui Alcaraz è il favorito per l'oro, mentre spetterà a Lorenzo Musetti il ruolo di punta tricolore, sfidando il francese Monfils. Da sottolineare anche i match di Arnaldi-Fils, Vavassori-Cerundolo e Darderi Paul.