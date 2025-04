Pecco, il tranquillo anti Cannibale-Marc

Ascolta ora 00:00 00:00

Bagnaia c'è. La Ducati tutta e con loro tanti tifosi italiani hanno tirato un sospiro di sollievo con la vittoria di Pecco sulla pista preferita del nuovo compagno di squadra. Quella che si preannunciava una domenica noiosa, con una gara fotocopia di Thailandia e Argentina è rimasto sorpreso, anche se ironia della sorte a riaccendere il Motomondiale è stato lo stesso Marc Marquez che scivolando ha aperto nuovi scenari dando la possibilità a Bagnaia di approfittarne e mettere a segno il primo successo stagionale. La vittoria nel feudo dello Sceriffo Marc potrebbe rappresentare una svolta. Sarà sufficiente per cambiare il corso del 2025? «Il feeling con l'anteriore manca ancora un po'», ha però confessato Pecco senza nascondersi dietro al fatto di essere stato secondo prima dell'errore di Marc. Vietato strafare dunque, e questo vale per Pecco, come per Marc.

Saper aspettare ha in qualche modo premiato Pecco che sa rispondere senza eccessi ai cannibali del motomondiale con il suo garbo e con l'onestà che mostra ringraziando chi - vedi Valentino Rossi e la tribù dei Chihuaha (gli storici amici del Doc) - gli è stato vicino in queste settimane difficili. Già, Valentino, che proprio come Marquez appartiene ai cannibali.

Basteranno i consigli di Rossi e delle persone fidate per contrastare la cavalcata del compagno di squadra che rischia di monopolizzare il Mondiale o Pecco dovrà trovare anche in se stesso quel qualcosa in più, quel saper osare che ha spinto Marc a lasciare la griglia per primo per un cambio moto in un momento di grande incertezza o quella spietatezza sportiva, utile per battere un otto volte campione del mondo che non concede sconti? Se Austin era il feudo di Marc, il Qatar sorride a Pecco: la partita è dunque solo rimandata tra due settimane a Losail, una pista amica e dove è chiamato a vincere. «Sto recuperando, ma manca ancora un pezzo. Sono sempre più vicino, e lì migliorerò ancora».