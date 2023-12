Il mezzogiorno di fuoco di Inzaghi, Mazzarri e Sarri

Mezzogiorno di fuoco per le italiane in Europa. Mentre l'Atalanta (già qualificata agli ottavi di Europa league) sta a guardare, Inter, Lazio e Napoli incrociano le dita davanti all'urna di Nyon per conoscere la rivale negli ottavi di Champions, con Milan e Roma che un'ora più tardi sapranno chi le aspetta nei sedicesimi di Euroleague.

Sorteggio caldissimo per le tre di Champions che si presentano da seconde classificate, con la soddisfazione di Napoli e Lazio e i rimpianti dell'Inter che non ha saputo strappare il primato del girone alla Real Sociedad. Per Inzaghi, Mazzarri e Sarri c'è solo da sperare nel minore dei mali, posto che il Borussia o gli stessi baschi possano esserlo. Tanto che persino il Barcellona, solitamente spauracchio di Champions, questa volta potrebbe passare per avversario più tenero degli altri.

Dunque quattro spagnole (Real, Atletico, Barça e Real Sociedad), due inglesi (Manchester City e Arsenal) e due tedesche (Bayern e Borussia) sono le avversarie tra cui scegliere in un sorteggio che potrebbe proporre un evergreen come Inter-Real Madrid (i blancos sono la squadra più affrontata dai nerazzurri in Europa: 19 volte con 7 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte) ma anche tre sfide assolutamente inedite come Napoli-Atletico Madrid, Lazio-Manchester City e Lazio-Real Sociedad. L'urna potrebbe anche regalare ad Inzaghi la rivincita della finale persa in giugno con il City, oppure il replay di altre due finali nerazzurre questa volta vinte: quella col Real del '64 e quella col Bayern del 2010 che regalò all'Italia l'ultima coppa.

Stando ai precedenti l'Inter dovrebbe sperare solo nel Borussia (3 vittorie, un pari e due ko in sei partite), l'unica con cui ha un bilancio in attivo, mentre con l'Arsenal la situazione è in parità (una vittoria a testa) ma è ferma al 2003. L'Atletico invece rimetterebbe i nerazzurri di fronte a un grande ex come Simeone che li ha già battuti nell'unico precedente, la finale di Supercoppa 2010. Anche per il Napoli una sola sfida in attivo, con la Real Sociedad (una vittoria e un pari nel 2020), mentre gli azzurri non hanno mai vinto col Barcellona in 4 incroci. Per la Lazio invece ì tabù sono molti, visto che non ha mai battuto Bayern e Barça (2 ko su 2) come Arsenal e Real (2 pari e 2 ko). Unico bilancio positivo col Borussia (2 successi in 4 sfide).

Anche in Europa league potrebbero uscire delle rivincite come Milan-Marsiglia che riporta ai rossoneri i fantasmi dei riflettori spenti del Velodrome (1991) e della finale persa a Monaco (1993, gol di Boli), oltre alla stuzzicante sfida con l'ex Rino Gattuso sulla panchina dei francesi.

Mentre la Roma potrebbe ritrovare il Feyenoord battuto due anni fa nella prima finale di Conference league.