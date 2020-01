Mihajlovic ancora in ospedale: non sarà in panchina contro il Brescia

Sinisa Mihajlovic si sta dimostrando e confermando ancora una volta un grande guerriero. Il tecnico serbo del Bologna, infatti, sta combattendo da mesi contro la leucemia e nonostante tutto non si è mai perso d'animo, anzi ha avuto un coraggio da leone. Lo scorso 29 ottobre, infatti, l'ex allenatore di Milan e Torino è stato sottoposto ad un delicato trapianto di midollo osseo e lunedì 27 ottobre, a distanza di tre mesi, è stato ricoverato presso l'Istituto di Ematologia Seragnoli di Bologna per essere sottoposto ad una cura antivirale che lo costringerà a dare forfait per la partita casalinga di domani contro il Brescia di Eugenio Corini.

Il vice di Mihajlovic, Miroslav Tanjga in conferenza stampa ha spiegato: "Non è una sorpresa, sapevamo che avrebbe fatto qualche giorno in ospedale. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro come abbiamo fatto sempre. Dobbiamo far capire a tutti che non ci arrendiamo". Il serbo non sarà presente fisicamente allo stadio dall'Ara ma ha già impartito le sue lezioni tecnico-tattiche ai suoi ragazzi: "Sinisa ci ha chiesto di fare la partita fin dal primo minuto. Ce l'abbiamo sempre messa tutta per permettere al nostro allenatore di proseguire nelle sue cure con grande tranquillità. I ragazzi sono sempre stati professionisti esemplari" , queste le parole del collaboratore tecnico del club rossoblù Emilio De Leo.

Il vice di Sinisa si augura che la squadra possa ottenere una vittoria fondamentale per la classifica dei rossoblù e per fare felice Mihajlovic che seguirà la partita in ospedale davanti al televisore: "Dobbiamo mantenere i nostri principi di gioco indipendentemente da chi affrontiamo. Sappiamo che il Brescia ha ottenuto ottimi risultati in trasferta ma noi siamo pronti. Vincere domani potrebbe rappresentare un salto di qualità e inoltre sarebbe una grande gioia per il mister".

Negli ultimi giorni Mihajlovic era stato investito da aspre polemiche per essersi apertamente schierato in favore del leader della Lega Matteo Salvini al fianco di Lucia Borgonzoni nella corsa alla presidenza dell'Emilia Romagna. Non solo lui, perché anche il pallavolista lo zar Ivan Zaytsev si era invece schierato dalla parte di Stefano Bonaccini che ha ottenuto il 51,4% dei consensi contro il 43,6 della sua avversaria. Non solo critiche, perchè come sempre c'è qualcuno che è andato oltre esagerando con un ingiustificato odio social che ha investito il tecnico del Bologna.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?