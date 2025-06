Milan, c'è poco da stare... Allegri con i mal di pancia di Maignan e Theo

Ascolta ora 00:00 00:00

Potremmo chiamarli quelli col mal di pancia. In casa Milan tengono banco due casi di mercato all'insegna dei calciatori scontenti. Entrambi francesi e con contratto in scadenza nel giugno 2026: Theo Hernandez e Mike Maignan, due vicende complicate da maneggiare per il nuovo direttore sportivo Igli Tare.

Theo, da tempo è in rottura con la dirigenza del Diavolo, che non gli ha mai sottoposto una proposta ufficiale di rinnovo. Anzi, per il club rossonero il laterale mancino è tra i cedibili. Il prima possibile onde evitare di rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno. Motivo per cui il Milan già a gennaio aveva dato il via libera alla vendita di Theo al Como per 40 milioni più bonus: proposta declinata dal numero 19, che ha fatto la stessa cosa nei giorni scorsi con l'assalto arrivato dall'Arabia Saudita da parte dell'Al Hilal di Simone Inzaghi. Un no quello di Hernandez che ha fatto sfumare i 30 milioni messi sul piatto da Riyad. Il campione transalpino non è per nulla allettato dalla possibilità di volare nella Saudi Pro League, ma vuole restare al Milan e appare disposto ad accettare una cessione solamente in una big d'Europa. Soluzione questa prospettata dall'Atletico Madrid che incontra i desiderata di Theo, ma non del Milan visto che i madrileni offrono appena 15 milioni. Braccio di ferro all'orizzonte con rischio per Hernandez di essere messo addirittura fuori lista.

Situazione spinosa pure quella riguardante Maignan (nella foto), che da giorni si è promesso al Chelsea la cui offerta da 20 milioni (bonus inclusi) è stata ritenuta bassa dai rossoneri. Adesso Tare e Allegri proveranno a cercare di ricucire il rapporto col capitano milanista. In uscita anche Musah che è a un passo dal Napoli: operazione da 20 milioni più bonus. A proposito dei Campioni d'Italia: domani dovrebbe essere il Kevin De Bruyne-day con visite mediche e firme di rito sul contratto fino al 2027 con opzione per il 2028.

Infine è in chiusura l'accordo tra Stefano Pioli e la Fiorentina: pronto un triennale da 3 milioni annui.

Nel frattempo l'Inter ha trovato il vice di Chivu: sarà Aleksandar Kolarov, ex Lazio, Roma, e appunto Inter: dopo l'addio al calcio nel 2022 ha allenato l'under 21 del suo Paese d'origine, la Serbia.