Un fondo del Bahrein vuole il Milan

Il Milan finito nelle mire del Bahrein. L’indiscrezione è arrivata dal quotidiano francese “L’Equipe”. Secondo quanto riportato dalla testata, il gruppo mediorientale “Investcorp” avrebbe preso contatti con il fondo Elliott, attuale proprietario del club rossonero.

Dopo l’indiscrezione sull’interessamento di un fondo del Qatar per il Napoli di De Laurentiis arriva l’ennesima sirena dal Golfo Persico. Non è, comunque, la prima volta che “Investcorp”, realtà fondata nel 1982 con uffici a New York, Londra, Doha e Singapore, è interessata all’Italia. Ha già rilevato importanti marchi come il brand Dainese per quanto concerne la moda sportiva e Corneliani, marchio di lusso della moda salvato dall’orlo del fallimento.

Il settore su cui si concentrano i maggiori investimenti della società mediorientale, però, è quello immobiliare. Acquistato non molto tempo fa dal gruppo un palazzo dove ha sede l’Onu nella capitale, nonché la sede di Kering, proprietaria di Gucci e Bottega Veneta. Il nuovo San Siro, pertanto, potrebbe rappresentare più di una semplice occasione per gli imprenditori del Bahrain.

Per Bloomberg, la trattativa sarebbe in dirittura di arrivo. La cifra dell’affare si aggirerebbe intorno al miliardo di euro, precisamente 1,1 miliardi di euro. Stiamo parlando di un gruppo, infatti, che possiede un giro di affari da quasi 40 miliardi. Numeri confermati anche dal Sole 24 Ore. Al momento, però, Investcorp non si sbilancia e pur essendo interpellato da varie testate, non proferisce parola rispetto alla trattativa. Stesso discorso vale per il team rossonero. “L’Ac Milan – dichiara il portavoce della società a Reuters – rimane concentrato sul miglioramento delle sue prestazioni sul campo e sullo sviluppo del club” .

Tutto dipenderà dal tipo di offerta, quindi, che verrà presentata al fondo attualmente proprietario del club. I primi contatti, comunque, sarebbero già stati avviati in autunno, ma adesso si sarebbe nella fase clou.

Il Milan, che ha ritrovato il posto che merita in campionato pertanto potrebbe svoltare anche dal punto di vista proprietario, con un manager come Mohammed Mahfodh Al Ardhi, attuale presidente operativo di Investcorp. L’imprenditore dell’Oman potrebbe portare oltre ai talentuosi giovani anche quei talenti desiderati dai tifosi per sbloccare le partite decisive.