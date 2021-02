Milan fortunato sui rigori? La verità è un'altra

Il Milan è la squadra ad aver ottenuto più calci di rigore in Italia ma anche in Europa. I rossoneri allenati da Stefano Pioli, infatti, si sono procurati la bellezza di 14 penalty: un abisso rispetto alla concorrenza se si pensa che Juventus, Roma e Sassuolo inseguono il Diavolo in questa particolare classifica a quota 5. Il Milan ha vinto per 1-2 a Bologna grazie a due calci di rigore, il primo sbagliato da Zlatan Ibrahimovic e poi ribadito in rete da Ante Rebic, il secondo realizzato freddamente dallo specialista Franck Kessie.

In questi mesi si sono sprecate le polemiche attorno a questo fattore "R" per il Milan che a sua "discolpa" ritiene di aver ottenuto così tanti rigori per via del suo gioco offensivo e per il numero di volte che entra in area di rigore avversaria. Dei 14 rigori assegnati in 20 partite di Serie A solo su 3-4 resta qualche dubbio dato che la maggior parte di quelli assegnati sono stati davvero evidenti, solari. In Europa, invece, solo Leicester in Premier League e Strasburgo in Ligue 1 provano a tenere il passo con i rossoneri attestandosi però a quota 10.

La sfortuna nella fortuna

Di certo il Milan, visto il bottino, non si può ritenere sfortunato negli episodi da rigore in area avversaria mentre per quanto riguarda i rigori fischiati contro il Diavolo è a quota 5 come il Sassuolo: peggio della squadra di Pioli solo la Fiorentina con 6 e Spezia-Sampdoria a quota 7. Se i rossoneri hanno un saldo favorevole tra rigori a favore e contro con un bel più nove a 18 giornate dal termine, c'è un dato che farà invece arrabbiare i tifosi del Milan: quello relativo ai pali e traverse. Il giocatore più sfortunato della Serie A: naturalmente è uno del Milan, Hakan Calhanoglu con ben sei conclusioni respinte dai montanti.

Il Milan ha colpito finora la bellezza di 15 pali e traverse e comanda anche in questo fondamentale in Italia. In Europa c'è però chi ha fatto peggio o meglio, in base a come la si vuole interpretare: è il Lione con 16 montanti colpiti. In Serie A questo secondo spiacevole posto spetta al Verona di Juric con 12 pali e traverse colpite, terzo posto per l'Udinese con 11, poi Torino e Spezia con 10, ultimo il Genoa con soli 2 legni colpiti. Per quanto concerne i legni a favore, invece, la più fortunata è la Sampdoria che per ben 14 volte ha tirato un sospiro di sollievo, secondo posto per Benevento e Sassuolo a quota 13, Milan a quota 9, Udinese poco fortunata a quota uno.

Classifica pali/traverse squadre Serie A 2020/21

Milan: 14

Verona: 12

Udinese: 11

Spezia: 10

Torino: 10

Juventus: 8

Roma: 8

Atalanta: 6

Inter: 6

Napoli: 6

Bologna: 5

Sassuolo: 5

Benevento: 4

Cagliari: 4

Fiorentina: 4

Sampdoria: 4

Crotone: 3

Lazio: 3

Parma: 3

Genoa: 2

La classifica dei rigori a favore (realizzati/falliti)

Milan 14 (10)

Juventus 5 (4)

Roma 5 (5)

Sassuolo 5 (5)

Crotone 4 (4)

Inter 4 (3)

Lazio 4 (3)

Sampdoria 4 (3)

Torino 3 (3)

Hellas Verona 3 (3)

Fiorentina 3 (3)

Cagliari 3 (2)

Spezia 3 (3)

Napoli 3 (3)

Benevento 3 (2)

Atalanta 3 (3)

Bologna 2 (1)

Udinese 2 (2)

Parma 1 (1)

Genoa 1 (1)

La classifica dei rigori a sfavore (realizzati/falliti)

Sampdoria 7 (6)

Spezia 7 (6)

Fiorentina 6 (4)

Torino 5 (5)

Milan 5 (3)

Genoa 4 (4)

Inter 4 (3)

Cagliari 4 (4)

Bologna 4 (3)

Benevento 3 (3)

Atalanta 3 (2)

Roma 3 (3)

Crotone 3 (3)

Lazio 3 (3)

Napoli 3 (3)

Hellas Verona 3 (2)

Udinese 3 (3)

Juventus 2 (2)

Sassuolo 2 (2)

Parma 1 (1)

