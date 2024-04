Milan indifendibile salvato da Okafor

Dove vinse uno spettacolare scudetto due anni prima, il Milan depone definitivamente le armi in campionato al culmine di una prova inquietante del suo schieramento, specie quello difensivo. Concedere 3 gol al Sassuolo, in lotta per la retrocessione, è già questo un titolo di demerito assoluto. Si salvano in pochissimi, a cominciare da Leao protagonista delle repliche più efficaci, per chiudere con Jovic e Okafor, autori della rimonta sul 3 a 3 che concede all'Inter lunedì prossimo di vincere lo scudetto anche in caso di pareggio. In entrambi le frazioni, disastrosa è la partenza a dimostrazione di una discutibile tensione e attenzione, oltre che dello stato di forma di alcuni esponenti, tipo Kjaer, Thiaw e Florenzi che diventano gli anelli deboli del team. È vero che Pioli non aveva alternative: avrebbe dovuto far riposare alcuni, poi entrati nella ripresa, e risparmiare Tomori diffidato ma la risposta degli esponenti poco utilizzati è stata disarmante.

Semplicemente imbarazzante il debutto del Milan, clima torrido da piena estate, maglie larghissime in difesa e testa tra le nuvole: così il Sassuolo sogna a occhi aperti una partenza dai blocchi con due gol collezionati in appena dieci minuti, evento mai accaduto. Dapprima Florenzi ignora Pinamonti solo a centro area, poi ancora Florenzi concede a Laurientè il varco per esprimere sprint e doppio tocco vincente su Sportiello in uscita. Intendiamoci non è solo tutta colpa di Florenzi perché sbava anche Kjaer che dovrebbe guidare il gruppo per non parlare dello stralunato Thiaw (da quando è tornato dopo l'infortunio muscolare è come se avesse perso ogni qualità e ingigantito i difetti): solo Theo si salva dal disastro e nel finale contribuisce ad allestire un paio di pericoli in attacco. Presi quei due pugni nello stomaco, il Milan finalmente rientra in partita: su colpo di testa di Thiaw, Consigli compie una prodezza prima di piegarsi alla classe di Leao che da solo sospinge i suoi a reagire. Dapprima Rafa suggerisce il cross per Chukwueze che di testa fa gol, tolto dal var per una spalla in fuorigioco; quindi decide di fare tutto da solo e di firmare il 9 sigillo della stagione, saltando due birilli e infilando l'angolo scoperto.

La ripresa del Milan è un'altra prova sciagurata dell'impianto difensivo concedendo al Sassuolo il pallino del 3 a 1 trasformato da Laurientè in capo a un recupero di Tressoldi e un assist di Defrel. A quel punto saltano tutte le marcature e anche le elementari cognizioni tattiche perché Pioli schiera tutta la sua artiglieria finendo addirittura con 5 attaccanti (Pulisic, Jovic, Giroud, Okafor e Leao), un solo centrocampista (Reijnders) e difensori ridotti di numero con Thiaw rimasto in campo assalito dai crampi (ammonito salterà per squalifica il derby e forse non è una cattiva notizia).

Leao completa la sua parte suggerendo il 2 a 3 di Jovic, Chukwueze firma il secondo gol azzerato dal var (sempre per millimetri), infine Okafor rimette in sesto il risultato dopo l'ultima decisiva prodezza di Consigli su Pulisic.