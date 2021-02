Il Milan lancia il derby virtuale, fra tifo nella sfida con l'Inter e solidarietà con il progetto Assist

Il mito del derby non tramonta mai, sfide leggendarie fra Milan e Inter e anche quello numero 228 crea attese, aspettative, grandi emozioni: gli ingredienti ci sono tutti, come sempre, per il big-match della 23esima giornata di Serie A, in programma domenica 21 febbraio alle 15.

Anche se sarà un derby diverso, senza la colorata, vivace e trascinante cornice di pubblico a scaldare l’atmosfera che via via diventa incandescente fino al fischio d’inizio. La pandemia del Covid-19 ha stravolto le vite di tutti, ma per questo Milan-Inter, la passione e il calore dei tifosi rossoneri saranno l’anello di congiunzione tra calcio e filantropia perché con l’iniziativa Derby Together il Milan chiama a raccolta gli oltre 500 milioni di supporters in tutto il mondo per riempire virtualmente San Siro.

Basta acquistare i Virtual ticket personalizzati per la partita e i tifosi avranno la possibilità di vincere tantissimi premi ed esperienze a forti tinte rossonere affiancando la Fondazione Milan nel progetto Assist a sostegno delle fasce più fragili colpite dall’impatto sociale ed economico in questi mesi difficili.

“L’iniziativa Derby Together è una grande occasione per far sentire alla squadra la propria vicinanza e il sostegno in vista del derby ma, soprattutto - spiega Franco Baresi, vice presidente onorario di AC Milan - è un gesto concreto di supporto alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione colpite dalla pandemia. Il calcio è un gioco di squadra e il Milan insieme ai suoi sostenitori scende in campo per dare il proprio contributo”.

Essere protagonisti nel prossimo derby virtuale è semplice. Basta registrarsi su MyMilan, navigare nella mappa dello stadio, scegliere settore, fila e posto ed acquistare il Virtual ticket, prima di ricevere direttamente a casa l’esclusivo Derby Pack composto da un biglietto commemorativo personalizzato in formato digitale, una lettera di ringraziamento e un portachiavi AC Milan in edizione speciale . Il concorso è valido fino al al 22 febbraio e in palio ci sono oltre 200 premi: le maglie indossate dai calciatori rossoneri durante Milan-Inter, un volo per Dubai offerto da Emirates, Gift Card Puma, Meet&Greet virtuali con le Glorie rossonere e moltissimi altre iniziative.

Il ricavato raccolto con Derby Together verrà interamente devoluto a Fondazione Milan a sostegno di Assist, attraverso il quale la charity rossonera si rende protagonista di una serie di iniziative rivolte alle fasce più fragili della popolazione, messe ancor di più a dura prova dall’emergenza sanitaria e dalla crisi economica. In questo programma si inserisce il progetto di costruzione a Milano di un Hub di quartiere contro lo spreco alimentare, per la raccolta e ridistribuzione delle eccedenze alimentari, con particolare attenzione alle esigenze dei più piccoli nella fascia 0-6 anni.

“Fondazione Milan si impegna ogni giorno per dare il proprio sostegno alla comunità, con particolare attenzione alle fasce di popolazione vulnerabili e bisognose. Il ricavato di Derby Together andrà a sostegno del progetto Assist, in particolare per lo sviluppo di un Hub di quartiere contro lo spreco alimentare, così da offrire supporto alle famiglie in difficoltà economica”, aggiunge Rocco Giorgianni, segretario generale di Fondazione Milan.