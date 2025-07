Milan, per Jashari offerti 35 milioni. Inter, sempre in pressing su Lookman

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Estupinan dal Brighton per 18 milioni il Milan è pronto ad accelerare per Douè (Strasburgo), che rimane la prima scelta per la fascia destra: pronti 21 milioni. Avanti tutta per Jashari per il quale il Diavolo progetta un nuovo rilancio a 34 milioni più 4 di bonus per incassare il via libera del Bruges, sul quale è in grande pressing lo stesso centrocampista svizzero.

Intanto il Milan può incassare 20 milioni dalle cessioni: Bennacer va verso l'Al Ittihad per 10 milioni. Altrettanti ne arriveranno dal Flamengo per Emerson Royal. Il trasferimento del terzino destro a Rio libera Wesley per la Roma (operazione da 25 milioni più 5 di bonus). Da una sponda all'altra del Tevere, dove ieri è stato presentato Maurizio Sarri: "Non me la sono sentita di lasciare la Lazio in un momento di difficoltà". Ricordiamo che il club di Lotito ha il mercato in entrata bloccato. L'Inter insiste e prepara un nuovo assalto per Lookman (pronti 45 milioni per strapparlo all'Atalanta) e Leoni (il Parma continua a chiedere 40 milioni). Per finanziare questi colpi i nerazzurri hanno ceduto Stankovic al Bruges per 10 milioni e Buchanan al Villarrreal per 9 milioni. Il Napoli oggi intende completare l'acquisto di Milinkovic Savic dal Torino per 22 milioni; mentre per la mediana c'è l'idea Miretti (Juventus). Conte poi vuole sempre un altro esterno d'attacco: fari puntati su Ndoye anche se il Bologna continua a chiedere 45 milioni e c'è da battere la concorrenza del Nottingham Forest. Come piano B si valutano i nomi di Sterling (Chelsea), Kubo (Real Sociedad), Zaccagni (Lazio) e Grealish (Manchester City).

Ufficiale l'approdo di Joao Mario (Porto) alla Juventus per 11,4 milioni più 1,2 di bonus (contratto fino al 2030). Ora i bianconeri lavorano alla blindatura di Yildiz e Cambiaso fino al 2030; mentre i prossimi acquisti possono essere Sancho e Kolo Muani, che spinge per tornare in bianconero.