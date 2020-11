"From Milan with Love", show in musica per sostenere i giovani talenti della next gen

AC Milan e Roc Nation, azienda leader dell'intrattenimento globale, assieme per From Milan with Love: Next Gen, l'evento digitale live per sostenere i talenti emergenti in tutto il mondo che si terrà venerdì 20 novembre alle 20.45 CET / 2.45pm EST / 11.45 am PST con esibizioni dal vivo caratterizzate dal potere aggregativo della musica insieme e dai valori chiave dello sport.

Lo speciale di 90 minuti, in onda gratuitamente su TIDAL.com/ACMilan, acmilan.com, App AC Milan, Milan TV e i canali ufficiali del Club oltre che su Weibo, Toutiao, Douyin, Dongquidi e WeChat, sarà presentato dal producer già vincitore del Grammy DJ Khaled.

Tra gli artisti Axos, Anna, Daniella Mason, RezCoast Grizz, Vevnz, Alita, Cocoa Sarai, Larruso, Bibi e Harlor. Saranno anche protagonisti della famiglia rossonera, tra cui i calciatori e le calciatrici della prima squadra. L’evento includerà anche il racconto degli incredibili percorsi di giovani talenti in altri campi come la video making, il food e il business.

Lo show - si legge in una nota - rappresenta “la visione e il forte impegno del Club nello sviluppo della prossima generazione di talenti, dentro e fuori dal campo. Non a caso il Milan schiera la squadra più “verde” nei primi cinque campionati europei con un'età media dei giocatori sotto i 25 anni e investe significativamente nei talenti italiani grazie alle Academy del Club e i Milan Junior Camp”.

Il respiro internazionale e inclusivo delle prime squadre AC Milan, sia maschile che femminile, composte da 23 nazionalità, si rinforza ulteriormente grazie agli artisti che parteciperanno a From Milan with Love: Next Gen talenti musicali dei 5 Continenti - Africa, Asia, Europa, Nord e Sud America - che si affidano all’etichetta Equity Distribution per offrire un’infinità di generi musicali che possano soddisfare, emozionare e sorprendere tutti i fan della musica internazionale.

Gli artisti che si esibiranno sono un mix equilibrato di talenti emergenti maschili e femminili a ulteriore dimostrazione dell'impegno del Club per l'inclusività. Uno degli obiettivi della proprietà rossonera, che da sempre sostiene lo sviluppo dei talenti sia dentro che fuori dal campo, è quello di rendere anche la squadra femminile indipendente a livello finanziario e commerciale.

From Milan with Love: Next Gen è stato creato dopo il successo di From Milan with Love, l’evento che ha reso omaggio ai lavoratori in prima linea in Italia e non solo, nel maggio 2020 durante il picco del Covid-19, raggiungendo un pubblico di milioni di spettatori attraverso canali lineari e digitali. Artisti del calibro di Alicia Keys, Robin Thicke e Kelly Rowland hanno partecipato all’evento che recentemente ha anche vinto il premio come Best Live Experience 2020 dei Leaders of Sport.

"Dopo l'incredibile successo di From Milan with Love, siamo lieti di collaborare con Roc Nation per offrire un altro evento pieno di spunti ai nostri fan e alla nostra community internazionale" - ha spiegato Ivan Gazidis ad del Milan - “Il nostro impegno per la diversità e lo sviluppo della prossima generazione di talenti è al centro di tutto ciò che facciamo sia dentro che fuori dal campo e crediamo che questo evento rappresenti perfettamente i nostri obiettivi in quelle aree. Vogliamo trasmettere un messaggio di speranza e ottimismo per il futuro, in particolare durante questi tempi difficili che tutti stiamo affrontando, fornendo anche un trampolino di lancio a questo gruppo di artisti giovani, eterogenei e di immenso talento".

"From Milan with Love è stata un'iniziativa molto gratificante ad integrazione dell'incredibile lavoro che il Club e la proprietà, hanno svolto in Italia durante la crisi del Covid-19" - ha sottolineato Michael Yormark, co-ceo di Roc Nation Unified -. Questa volta, abbiamo creato un evento per valorizzare la forte visione strategica della proprietà del Milan. L'inclusività, l'uguaglianza e la diversità culturale sono tutti valori sostenuti dal Milan e sono i valori su cui Roc Nation si fonda".

"Siamo molto orgogliosi di poter offirire solide piattaforme di lancio dove gli artisti possono mostrare il loro incredibile talento a un pubblico globale - ha aggiunto Krystian Santini, presidente di Equity Distribution -. L’evento è la naturale estensione del nostro lavoro e siamo lieti di poter contribuire a un progetto così gratificante, presentando artisti emergenti a nuovi mercati".