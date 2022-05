Milan, il segreto del primato è nei numeri: in Europa nessuno come i rossoneri

Trenta gol subiti in 35 giornate di campionato: è questo l'ottimo score del Milan capolista di Stefano Pioli, secondo solo all'Inter di Simone Inzaghi che di reti ne ha subite 29. I rossoneri hanno finora fatto meglio anche di Napoli e Juventus ferme a quota 31. I numeri di queste quattro squadre sono simili ma la realtà è un'altra visto che il Diavolo ha subito un solo gol nelle ultime 8 giornate di campionato: merito del tecnico che è riuscito a trovare la quadra con giocatori giovani e di talento. Il terzetto composto dal portiere Mike Maignan, vera rivelazione della stagione rossonera, più i due difensori centrali Pierre Kalulu (classe 2000) e Fikajo Tomori (classe '97) ha letteralmente blindato la porta del Milan.

Solitamente si dice che chi alla fine dell'anno vanta la miglior difesa del campionato si laurea anche campione d'Italia: i numeri del Milan vanno proprio in questa direzione visto che nessuno ha fatto meglio del Diavolo in questo girone di ritorno. L'ultima volta che i rossoneri avevano subito così pochi gol dopo la 35esima giornata di campionato era la stagione 2011-2012 con Massimiliano Allegri in panchina.

In Serie A, inoltre, il Milan arriva da una striscia consecutiva senza sconfitte di 13 partite: solo il Liverpool ha fatto meglio con 14. I rossoneri non perdono in campionato dallo scorso mese di gennaio nell'avvelenata partita del Meazza contro lo Spezia dove per un grave errore arbitrale i ragazzi di Pioli persero i tre punti.

Il Milan è riuscito a manterene inviolata la porta di Mike Maignan per ben 16 volte, l'Inter è seconda in questo fondamentale con 14 clean sheet. Gli esterni difensivi Davide Calabria, Alessandro Florenzi e Theo Hernandez hanno fatto un buon lavoro, così come Simon Kjaer, fino a quando c'è stato, Matteo Gabbia e Alessio Romagnoli. Quello che hanno fatto però Maignan, Tomori e Kalulu è sotto gli occhi di tutti: tre ragazzi arrivati in rossoneri in punta di piedi che si sono ritagliati un posto da protagonista e che stanno permettendo al Milan di essere in vetta alla classifica.

Il Milan, nell'anno 2022, vanta la seconda miglior difesa d’Europa con 8 gol subiti, dietro solo al Liverpool finalista della Champions League che ne ha subiti appena 6. Non solo, perché nelle ultime 13 di campionato, dopo la sconfitta contro lo Spezia maturata lo scorso 17 gennaio, il Milan ha ottenuto otto vittorie e cinque pareggi. L'unica sconfitta del Diavolo risale allo scorso 19 aprile nel derby di ritorno di Coppa Italia contro l'Inter.

Verona a domicilio domenica 8 maggio, Atalanta a San Siro domenica 15 maggio e Sassuolo al Mapei Stadium il 22 maggio, sono questi gli ultimi tre scogli del Milan prima di laurearsi campione d'Italia: con questi numeri in difesa, però, i tifosi del Diavolo possono dormire sogni tranquilli.