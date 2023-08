Milesi indica la via a Ganna. Oro mondiale a cronometro

Se nella prova in linea professionisti è ancora Alessandro Ballan l'ultimo campione del mondo italiano, anche nella cronometro Under 23 l'ultimo successo italiano risaliva a Varese 2008, grazie ad Adriano Malori. Questo digiuno però si è concluso ieri pomeriggio grazie al 21enne Lorenzo Milesi che ha completato i 36,2 chilometri di Stirling in 43 minuti netti, battendo il fortissimo e favoritissimo belga Alec Segaert di 11 secondi. Terzo l'australiano Hamish McKenzie, 50 secondi abbondanti dietro al ragazzo bergamasco di San Giovanni Bianco che corre per il team olandese DSM.

Milesi, che ieri da un lato ha confermato la propria predisposizione per le prove contro il tempo e dall'altra ha sovvertito ogni pronostico, visto che alla vigilia di questa sfida davano per sicuro vincitore Segaert, ha tenuto un gran ritmo nei trenta chilometri abbondanti a prevalenza pianeggiante e ha aggredito la salita finale su al castello mista asfalto-pavè: era partito come ventiseiesimo su 78 corridori in gara, e da quella hot seat si è rialzato solo per le interviste e la premiazione.

Curiosità: per 24 ore Lorenzo Milesi e la sua fidanzata Vittoria Guazzini sono entrambi campioni del mondo in carica, dato che la toscana di Pontedera si vestì d'iride l'anno scorso a Wollongong (miglior Under 23 nella crono femminile vinta da Ellen van Dijk) e oggi pomeriggio, su questo identico percorso, si svolgerà la prova contro il tempo delle donne. Un'ulteriore motivazione per Vittoria per provare a confermarsi.

Uno che vuole confermarsi collezionista di arcobaleni è Filippo Ganna, che domani pomeriggio andrà alla ricerca del terzo mondiale nella crono su strada. «Il percorso non è così malvagio ha detto il fuoriclasse piemontese -. Se ci tengo? Sì, ci tengo proprio molto».