Mirabelli risponde a Maldini: "Ha offeso i calabresi, io mi sono diplomato"

La situazione in casa Milan non è delle più serene al momento e nonostante questo la squadra è concetrata e pronto per giocarsi le sue chance di qualificazione in Europa. I tifosi rossoneri hanno assistito alla sfuriata di Zvonimir Boban che con un'intervista fiume ha preso posizione contro l'amministratore delegato Ivan Gazidis e ora la sua posizione è a forte rischio. Il croato, ex vice di Gianni Infantino alla Fifa, potrebbe già essere sollevato dall'incarico nelle prossime ore e con la posizione di Paolo Maldini che resta in dubbio non fino al termine della stagione ma per quella successiva.

Proprio l'ex bandiera del Milan in queste ultime ore è stato suo malgrado protagonista di un botta e risposta molto piccato e acceso con l'ex direttore sportivo rossonero, e dell'Inter, Massimiliano Mirabelli che faceva parte della dirigenza del club di via Aldo Rossi durante la gestione cinese di Yonghong Li e Marco Fassone. L'ex direttore sportivo parlando di Maldini aveva sganciato la bomba ai microfoni di TMW: "A Maldini andrebbe chiesto cosa ha fatto per diventare un dirigente. È come un medico che non ha fatto la scuola elementare".

Mirabelli ha poi continuato nel suo affondo: "Maldini aveva detto che in due anni avrebbe riportato il Milan ai fasti di un tempo e questo non è accaduto. Hanno cambiato Gattuso per Giampaolo che poi è stato mandato via." La risposto al veleno da parte di un calciatore capace di mettere insieme oltre 900 partite con la maglia del Milan non si è fatta di certo attendere: "A parte il fatto che ogni suo commento negativo su di me lo considero un grande complimento, sentendolo parlare, fossi in lui, eviterei riferimenti a qualsiasi livello di istruzione scolastica".

Massimiliano Mirabelli ha poi replicato a Maldini accusandolo di aver offeso i calabresi con le sue parole e l'ha fatto a Sportitalia: "L'attacco riferito al mio dialetto calabrese? Mi sono fatto una risata. Io dico sempre quello che penso… Mi dispiace perché così offende tutti i calabresi. Nulla da dirgli, non deve perdere tempo a rispondere. Il Milan ha una grandissima proprietà. Maldini dovrebbe rispondere alla società e ai tifosi". Vedremo infine se arriverà la controreplica dell'ex fuoriclasse del calcio italiano e mondiale che sta vivendo uno dei momenti più duri della sua storia da dirigente del Milan, a prescindere dalle parole di fuoco di Mirabelli.

