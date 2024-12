Mondiale per club: l'Inter con il River, Juve con il ManCity. Ma molto non quadra

Ascolta ora 00:00 00:00

Inter-Monterrey per incominciare, Juventus-Al Ain (emirati), per gradire. Nel gruppo di Inzaghi, il River Plate e i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds; per Thiago Motta, i marocchini dello Wydad e il City. Ecco il sorteggio della superlega di Infantino, baciata da Trump con discorso registrato di ringraziamento per consegnare l'evento agli Stati Uniti. Mancava solo il messaggio di papa Francesco, poi l'ego del presidente Fifa, destinato a calzare scarpe tecniche bianche (tipo Travolta a Sanremo), ovviamente sponsorizzate, avrebbe raggiunto i massimi. Folklore a Miami, Ronaldo, il brasiliano, ha scoperto l'arabeggiante trofeo tipo astrolabio (made by Tiffany) che verrà consegnato ai vincitori, Del Piero ha tradito per un giorno Sky per Dazn che ha preso l'esclusiva dei diritti ma con il supporto nascosto di PIF (il fondo sovrano saudita, che strano) e potrebbero esserci sorprese nostrane. 63 partite in 12 città, fusi orari variabili, tanto per salvaguardare la salute dei calciatori, dal 15 giugno al 13 luglio, finestra di mercato aperta per 4 cambi +2 a luglio, la disneyland di Infantino. Dietro i riflettori che hanno abbagliato i tifosi, il supermondiale ha zone buie sulla parte contabile, quella che dovrebbe essere garanzia per i partecipanti.

Il presuntuoso progetto del capo della Fifa prevede ricavi per 5 miliardi e mezzo di dollari, ad oggi, e non si scorge luce in fondo, non si superano i 2 miliardi, una cifra che non potrà coprire, distribuita tra le squadre, le richieste di alcuni grandi club, il Real che, per voce di Ancelotti, aveva preannunciato la rinuncia al torneo per ragioni di calendario e per le esigenze di Perez secondo il quale il Real Madrid incassa per una sola amichevole la cifra annunciata dalla Fifa per la vincitrice. Prima della prossima estate molte cose potrebbero accadere.