Il mondo tifa per Christian Eriksen

Le immagini di Christian Eriksen che si accascia al suolo sul terreno di gioco di Copenaghen durante la partita contro la Finlandia hanno rapidamente fatto il giro della rete. Molte emittenti televisive hanno scelto di non rimandare in onda la sequenza in cui si vede il malore del giocatore in segno di rispetto ma, fortunatamente, le notizie che arrivano da Copenaghen sembrano rassicuranti. " Christian Eriksen è sveglio e si trova in ospedale per ulteriori esami ", ha riferito l'ufficio stampa della nazionale danese, mentre Eriksen si trova ora al Rigshospitalet di Brondby. Intanto da tutto il mondo arrivano i messaggi di incoraggiamento e di supporto per il calciatore. Da Salvini a Ronaldo, in tantissimi hanno scelto di stringersi attorno al centrocampista dell'Inter in questo momento così difficile.

" Forza Christian, non mollare, devi vincere la partita più importante! ", ha scritto Matteo Salvini su Twitter. Il leader della Lega è un noto tifoso milanista ma in momenti come questi non esistono più maglie e colori e ci si stringe tutti, insieme. Si abbatte qualunque muro e si fa il tifo tutti nella stessa direzione. " La foto della speranza. Forza Christian! ", ha scritto in un altro tweet il leader della Lega, mostrando l'immagine di Eriksen cosciente. Un incoraggiamento è arrivato anche dalle Sardine, che dalla loro pagina Facebook hanno scritto: " Forza Eriksen ".

Non è mancato Carlo Conti, che ha voluto mostrare la sua vicinanza a Christian Eriksen scegliendo Twitter, il social preferito per commentare gli eventi sportivi e non: " Abbiamo fiducia, tieni duro ". Dai suoi social, anche il sindaco di Milano ha voluto esprimere solidarietà: " Forza Christian, Milano ti aspetta ". Un augurio è arrivato anche da Francesco Totti: " I numeri 10 non mollano mai. Forza Christian siamo con te! ". Il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha voluto fare il suo personale in bocca al lupo, " I miei pensieri e le mie preghiere sono con Christian. Andiamo ragazzo Heart suit ci vediamo presto in campo ", dopo che la Nazionale ha espresso la sua vicinanza al giocatore dal suo profilo ufficiale: " Forza Chris, siamo al tuo fianco ".