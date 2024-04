Monza da applausi: espugna Trento e porta i campioni a gara quattro

Monza è ancora viva, Milano non può più sbagliare. Questi i verdetti del terzo atto delle semifinali della Superlega maschile di pallavolo, che ieri hanno regalato agli appassionati un altro pomeriggio di grande volley, col colpo a sorpresa dei brianzoli e i rimpianti in casa meneghina.

Con le spalle al muro dopo aver perso le prime due gare della serie, la Mint Monza resta aggrappata alla stagione, batte Trento a domicilio e si regala una gara-4 da giocare tra le mura amiche per continuare a tenere vivo il sogno Scudetto. Partita romanzesca quella vinta dai brianzoli, che hanno battuto 3-2 i campioni d'Italia al termine di un tie-break per cuori forti. Trento si è presa il primo set, ma quando Michieletto e compagni parevano già avere in mano il biglietto per l'ennesima finale Monza ha ribaltato il risultato, passando a condurre per due set a uno. Il quarto parziale vinto in volata dai padroni di casa ha mandato la sfida al set decisivo, che ha visto Monza imporsi col muro finale di un grandissimo Takahashi, miglior realizzatore dell'incontro con 25 punti.

Anche l'Allianz Milano lotta con le unghie e con i denti ma si deve piegare in trasferta contro Perugia, che si prende il punto del 2-1 e l'inerzia in una semifinale che si conferma molto equilibrata. Tanti rimpianti per i ragazzi di coach Piazza, che partono fortissimo e conquistano il primo set facendo rivivere ai campioni del Mondo i fantasmi della passata stagione. Perugia, però, ha reagito da grande squadra, presa per mano dalla sapiente regia di Simone Giannelli e trascinata da un Ben Tara incontenibile per la difesa di Milano, facendo suo il match col risultato finale di 3-1.

Si torna in campo giovedì sera, per il quarto atto delle semifinali. Milano e Monza giocheranno in casa e non possono fallire: un successo varrebbe la decisiva gara-5 in trasferta, una sconfitta lancerebbe Perugia e Trento verso la sfida tricolore.

Mercoledì, invece, sarà il turno delle ragazze: dopo il ko a Scandicci il Vero Volley Milano di Egonu e compagne deve solo vincere, per non dare addio al sogno Scudetto.