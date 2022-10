Moto, morto il pilota olandese Victor Steeman, fatale incidente in Portogallo

Victor Steeman è deceduto a seguito del grave incidente in gara 1 del Mondiale FIM Supersport 300 durante il Pirelli Portugal Round all'Autodromo Internacional do Algarve.

Steeman, 22enne olandese della Mtm Kawasaki, è stato coinvolto in un incidente con più piloti alla curva 14, con la gara immediatamente interrotta. Il personale medico e i mezzi di soccorso arrivati immediatamente sul posto hanno assistito lo sfortunato pilota a bordo pista e presso il centro medico del circuito, prima di essere trasferito in elicottero all'ospedale di Faro dove è deceduto in seguito alle ferite riportate.

"Qualcosa di cui hai sempre avuto paura come genitore di un motociclista ora è successo - si legge in una dichiarazione della famiglia -. Il nostro Victor non ha potuto vincere quest'ultima gara. Nonostante la perdita e il dolore insopportabili, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe, attraverso la sua morte, è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi. Ringraziamo tutti per il modo in cui avete vissuto con noi in questi giorni. Il nostro Victor ci mancherà enormemente".

Il pilota olandese si stava godendo una superba stagione del Campionato FIM Supersport 300 del 2022 ed era arrivato al Pirelli Portugal Round con la possibilità di conquistare il titolo. Con quattro vittorie, cinque podi e tre pole position al suo attivo in questa stagione, ha ottenuto 12 punti su 14 gare. Ha anche messo il suo nome nei libri di storia con la pole position al Circuit de Barcelona-Catalunya, diventando il pilota con il maggior numero di pole position nella classe World Supersport 300.

In precedenza veva esordito nella Red Bull Rookies Cup, poi nel 2018 aveva iniziato con la SSP300 nel 2018 con il Ktm Fortron Junior Team, e sin da subito si era rivelato affidabile e solido. "Carismatico, educato e sempre con un grande senso dell’umorismo, ha portato al successo i suoi team, tanta competitività in pista ma soprattutto orgoglio, calore e fascino" . Così Victor viene ricordato dalla comunità della Superbike. E da quella del Motomondiale, fra i tanti messaggi di cordoglio quello del campione del mondo 2020 della MotoGp, Joan Mir.

We’re deeply saddened to report the loss of WorldSSP300 rider Victor Steeman



The WorldSBK family would like to send all our love to his family, team and loved ones. A great personality, a fierce racer and a legacy left embedded in our paddock forever



Ride in Peace, Victor pic.twitter.com/suVbB59o9h — WorldSBK (@WorldSBK) October 11, 2022

