Musetti, bene la prima. Nole a caccia della storia

Archiviato ieri il day-1 a Wimbledon e il primo della lista in casa Italia ha risposto presente. Lorenzo Musetti (n.16 del mondo) ha affrontato il peruviano Varillas (n.63 del ranking) e l'ha sconfitto nettamente con il punteggio di 6-3, 6-1, 7-5. Un successo dal sapor di rivincita per il carrarino, ricordando il brutto ko a Buenos Aires subìto dall'estroso toscano quest'anno. Sull'erba però Musetti gioca decisamente un altro sport: il nostro portacolori ha danzato quasi sui prati di Church Road, mentre Varillas era paragonabile a chi aveva l'olio sotto le scarpe. Per l'azzurro si è trattato del primo successo in carriera a Wimbledon, mettendo in mostra quei miglioramenti che si era già notati nei tornei di Stoccarda e del Queen's, dove ha raggiunto i quarti di finale. Nel prossimo round ci sarà lo spagnolo Munar. «Un giorno memorabile, aver vinto è una conferma e una soddisfazione. Credo di essere maturato tanto rispetto a un anno fa a livello di gioco e ho le idee più chiare su quello che devo fare. Raggiungere la seconda settimana può essere un obiettivo», le parole di Musetti.

Target della seconda settimana, come è logico sia, anche per Jannik Sinner (nella foto). Il n.8 del mondo ha chiuso il programma sul Centrale e ha battuto l'argentino Cerundolo (n.111 del ranking) con un triplo 6-2 in poco più di due ore di gioco. Una pratica sbrigata in fretta dall'altoatesino, che ha avuto vita facile al cospetto del sudamericano. Troppa marcata la differenza di velocità di palla tra i due e, in questo modo, il nostro portacolori si è qualificato per il secondo turno dove affronterà un altro argentino, Schwartzman. Vittoria anche per il campione in carica, Novak Djokovic, che va a caccia dell'ottavo sigillo nei Championships: 6-3, 6-3, 7-6 (4) a Cachin (n.68 ATP) e prossima sfida contro l'australiano Thompson, che tenterà l'impresa di sconfiggere chi sembra invulnerabile.