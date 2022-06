Nadal vola in finale al Roland Garros per il ritiro di Zverev

Finisce con un ritiro, inaspettato, la prima semifinale del Roland Garros tra Rafael Nadal (nel giorno del suo 36esimo compleanno) e Alexander Zverev con quest'ultimo costretto a dare forfait per via di un brutto infortunio alla caviglia nel tentativo di rimandare dall'altra parte del campo la pallina. Il ritiro del tedesco è avvenuto nel secondo set sul punteggio di 7-6, 6-6 in favore del tennista maiorchino con Zverev dolorante, in lacrime e costretto ad uscire dal campo sulla sedia a rotella. I due tennisti nel giro di oltre tre ore di gioco hanno dato vita ad un grande spettacolo che sarebbe andato avanti almeno altre tre ore di gioco per il ritmo e l'intensità che i due ci hanno messo fin dal primo scambio.

Zverev è caduto a terra urlando dal dolore, è parso subito che non sarebbe stato in grado di continuare la partita. #RolandGarros pic.twitter.com/hLsKfsZynO — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) June 3, 2022

Per Nadal si tratta dell'ennesima finale al Roland Garros e domenica se la vedrà contro uno tra Marin Cilic e Casper Ruud per conquistare il quattordicesimo titolo a Parigi e soprattutto il titolo numero 22 del Grande Slam. La sfida con Zverev è stata equilibrata fin dall'inizio con lo spagnolo bravissimo, come sempre, a restare in partita nonostante un primo set fantastisco del tedesco. Dopo aver rischiato più volte di capitolare è Nadal a riemergere portando la contesa fino al tie break vinto poi per dieci punti a otto. Secondo set sulla falsa riga del primo con break, controbreak e grandi giocate da parte di entrambi fino all'amaro ritiro da parte di Zverev che è poi rientrato in campo in stampelle per salutare un attonito pubblico sugli spalti.

Nadal dispiaciuto

Nadal ha conquistato la finale del Roland Garros, ma per un combattente come lui averla raggiunta grazie al ritiro dell'avverasrio non è una cosa che lo rende soddisfatto al 100%. "Mi spiace davvero per Zverev, spero si rimetta presto", le prime parole dello spagnolo subito dopo il ritiro dell'avversario. "Sono stato con lui nello stanzino e mi è dispiaciuto tantissimo vederlo piangere, ripeto non mi piace vincere così e spero si rimetta presto. Erano passate oltre tre ore e non avevamo finito nemmeno il secondo set. La partita era dura e combattuta, peccato sia finita così", la chiosa del fuoriclasse maiorchino che vola così in finale e domenica potrebbe laurearsi per la 14esima volta campione al Roland Garros.