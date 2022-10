Nainggolan choc. Sospeso dal suo club: ecco cosa ha fatto

Non trova pace la quotidianità di Radja Nainggolan: l'ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari che dal 2021 indossa la maglia della squadra belga dell'Anversa, si è reso protagonista di un altro episodio molto discutibile. Se neanche una settimana fa era stato sorpreso dalla polizia a guidare senza patente e quindi arrestato, adesso è stato sospeso a tempo inderminato dal proprio club per aver fumato una sigaretta elettronica mentre sedeva in panchina durante la gara tra il suo club e lo Standard Liegi.

La nota dell'Anversa

Le immagini che lo incastrano sono chiare: credendo di non dare nell'occhio, il calciatore belga gira la testa verso la sua sinistra quasi come per nascondersi ma si vede benissimo la nuvoletta di fumo uscire dalla bocca. L'allenatore della società, Mark van Bommel, d'accordo con la società, ha deciso di sospenderlo. Il club ha pubblicato un comunicato sul proprio sito dove viene spiegato che dopo " una conversazione con Radja Nainggolan sul suo funzionamento generale e su come determinati comportamenti si riflettono sul club e sul gruppo di giocatori ha deciso di espellere a tempo indeterminato Radja dalla squadra A. Sono stati presi accordi chiari anche su ciò che il nostro club fa e non si aspetta dal proprio giocatore", hanno sottolineato. " Né il giocatore né il club commenteranno ulteriormente questo episodio ". Per togliere di mezzo l'argomento, l'Anversa spiega di essere concentrata " sullo sport e sulle due importanti gare casalinghe, a fine settimana, contro KV Oostende e KRC Genk ".

Le scuse di Nainggolan

Anche se la nota è stata chiara, ossia quella di astenersi da ulteriori commenti, sul proprio profilo Instagram il calciatore ha pubblicato una "storia" in cui si scusa con il pubblico e i suoi tifosi per quello che ha fatto. " Sono molto dispiaciuto - scrive il belga - mi rendo conto che è completamente sbagliato, ma in quel momento non ci ho proprio pensato. Il club ha preso una decisione che io posso solo accettare, anche se penso sia un po' troppo pesante. Cercherò comunque di dare il mio contributo in un modo o nell'altro ".

"Improbabile che rimanga"