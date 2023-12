Napoli, 3 ko e l'ex mister cambia nome: "Gody Garcia"

Il momento più divertente di Inter-Udinese è quando al 56' Barzaghi di Sky racconta un siparietto con Pavard che, out ma a S. Siro in borghese, dice al secondo di Inzaghi che prepara Carlos Augusto «Dai, entro io!». ahaha-ah, che aneddoto! Spassoso e interessantissimo.

***

Mentre i diritti TV della Premier valgono il doppio dei nostri, la domenica di A ha offerto in tv sfide come Frosinone-Torino e Monza-Genoa. Andare in giro per fare i regali di Natale in mezzo al traffico è più divertente.

***

Venerdì un ospite de La Volta Buona ha regalato un amuleto a Caterina Balivo, grande tifosa del Napoli. Lei lo accetta ma si insospettisce e chiede: «Sei juventino?». E lui senza pietà: «Sì».

***

Gergo da social che finisce su Sky per definire Simone Inzaghi: «Lo chiamano il demone da Piacenza».

***

Dopo le tre batoste che il Napoli ha preso da Real, Inter e Juve, Rudy Garcia potrebbe farsi chiamare Gody Garcia.

***

La bravura di Thiago Motta per Marocchino: «Fa stare i giocatori comodi in campo, non come alle cene in piedi». Che poi, sgomitare al buffet è pure volgare.

***

Il fischietto Chiffi racconta di aver fatto il corso da arbitri con Moreno Morello di Striscia. E sul web via a fantasticare di Capitan Ventosa guardalinee con la bandierina sopra lo stura-water.

***

«Ho l'impressione che se Antony giochi nel Manchester United è perché sia in possesso di foto compromettenti di Ten Hag». Nicola Roggero, Sky.