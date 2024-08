Nasce il Napoli all'inglese. Roma e Dybala: l'ora dell'addio

Ascolta ora 00:00 00:00

Sta nascendo un Napoli all'inglese. O meglio formato Premier League. Il ds azzurro Manna è infatti in Inghilterra per provare a chiudere almeno tre colpi, a partire dall'acquisto di Romelu Lukaku dal Chelsea. Un affare che può andare in porto in settimana per 25 milioni più 5 di bonus indipendentemente dal destino di Osimhen che resta in uscita (il nigeriano aspetta il PSG, ma occhio al Chelsea che non riesce a chiudere per Omorodion dell'Atletico Madrid) insieme a Natan (diretto al Betis Siviglia), Mario Rui, Folorunsho (può andare alla Lazio) e Gaetano (Cagliari in pole). Dalle loro partenze può arrivare un tesoretto utile a De Laurentiis per regalare pure il regista Billy Gilmour (dal Brighton per 12 milioni più bonus) e l'esterno offensivo David Neres (Benfica) a Conte, a cui non dispiacerebbe neppure McTominay del Manchester United al posto di Brescianini accasatosi ormai all'Atalanta. E proprio la Dea non intende fermarsi: i nerazzurri sono all'assalto del Lens per il centrale Danso (operazione da 25 milioni) e del Celtic per il centrocampista O'Riley (offerti 25 milioni). Quest'ultimo è l'erede designato del partente e separato in casa Koopmeiners; mentre per la fascia destra dovrebbe arrivare Wesley dal Flamengo per 20 milioni (bonus inclusi).

La Juventus aspetta il sì di Kalulu (Milan): da sistemare gli ultimi dettagli col francese; mentre col Diavolo è tutto ok per il prestito oneroso (3,5 milioni) con diritto di riscatto a 14 più altri 3 milioni di bonus. Giuntoli ora proverà a chiudere in fretta per Nico Gonzalez della Fiorentina (affare da 30 milioni in prestito con obbligo di riscatto) e punta Conceicao (Porto) con Edwards (Sporting) possibile sorpresa per la fascia sinistra. Intanto ieri c'è stato l'addio di Szczesny alla Vecchia Signora dopo 7 anni: risoluzione del contratto con lauta buonuscita (4,5 milioni) sui 6,5 milioni che avrebbe dovuto percepire di stipendio. Adesso il polacco potrebbe ripartire dal Monza, visto che Adriano Galliani lo corteggia da settimane. Per Federico Chiesa occhio sempre alla Roma; mentre il Milan non è andato oltre a un sondaggio al momento. Il club di via Aldo Rossi si avvicina, invece, - come annunciato dal tecnico Fonseca dopo il Trofeo Berlusconi - al mediano Fofana (Monaco): affare da 20 milioni più 2 di bonus.

L'Inter cede Radu al Sassuolo a titolo definitivo e Fontanarosa alla Reggiana (prestito); mentre Correa è stato offerto al Genoa. Arnautovic invece ha detto no a un club turco e a uno del Qatar; poiché vuole restare in nerazzurro. Gudmundsson (Genoa) è a un passo dalla Fiorentina, che ripensa ad Arthur (Juventus). Infine aria pesante e possibile rottura tra la Roma e Paulo Dybala: l'argentino non rientra più nei piani giallorossi e può finire in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah che gli offre un triennale da 25 milioni a stagione. Per i giallorossi una dozzina di milioni per il cartellino oltre al risparmio di 12 milioni lordi d'ingaggio.

Peccato che la Joya non sia così attratta dai petrodollari sauditi e preferisca rimanere nella Capitale, nonostante per il dt Ghisolfi e il tecnico De Rossi non sia più al centro del progetto. Braccio di ferro all'orizzonte: ne vedremo delle belle...