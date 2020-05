Naufraga il matrimonio di Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche: "Scelta dolorosa ma inevitabile"

La coppia composta da Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche ha fatto invidia al mondo per la sua bellezza. Giovani e innamorati, per diversi anni sono stati al centro delle cronache rosa, oltre che di quelle calcistiche. Da qualche tempo di loro si sono perse le tracce, fino a poche ore fa, quando Michela Quattrociocche ha voluto diramare un comunicato stampa congiuto con Aquilani, nel quale i due hanno spiegato lo status della loro relazione.

Non è un momento facile, i sentimenti sono più fragili nel corso di questa pandemia, ma nel rispetto dei loro amici e di quanti in questo tempo si sono preoccupati per loro, Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche hanno deciso di dire la verità. " In questo momento così difficile per la vita di tutti noi, e dopo tanto dolore per quanto accaduto per il Covid-19, avremmo preferito il silenzio ", comincia così il lungo post dell'attrice, letteralmente scritto nero su bianco. " Abbiamo deciso - di comune accordo con grande rispetto reciproco - di separarci. É stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile. Resta un grande affetto tra di noi, quali genitori che sono e restano orgogliosi di aver costruito una bellissima famiglia, con due figlie meravigliose che saranno sempre al centro della nostra vita ", prosegue l'attrice che evidenzia l'impegno di e la volontà di entrambi di tutelare la serenità delle loro bambine.

La coppia si rivolge poi ai fan, alla stampa e a tutti gli utenti dei social, per un appello accorato: " Chi ci vuole bene saprà rispettare la nostra privacy, soprattutto per la serenità e la tutela delle nostre figlie. Per questo, da oggi, non parleremo più di tutto ciò con nessuno. Grazie, Michela e Alberto. " Michela e Alberto si sono sposati nel 2012, quando Aquilani militava nella Fiorentina. Erano già diventati genitori genitori di Aurora da circa un anno e dopo 3 anni è nata la loro secondogenita Diamante. Oggi, alberto Aquilani è un dirigente sportivo e allenatore di calcio, collaboratore sulla panchina della Fiorentina. Nessuno dei due ha voluto rilasciare dettagli sulla separazione e nessuna delle persone a loro vicine ha finora parlato. Per il momento i due si sono chiusi nel silenzio e non è dato sapere se e quando romperanno questo muro che hanno sollevato per preservare le loro bambine.

Una relazione durata più di dieci anni che si è chiusa con serenità e che si spera in futuro non lasci residui di rancore tra loro, che finora hanno seguito l'esempio di altre coppie famose che si sono lasciate in armonia, come Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli.