Navratilova doppio choc. "Ho dei tumori a seno e gola"

"Chiunque dica che vincere o perdere non faccia differenza, probabilmente è solo un perdente". Martina ha sempre avuto le idee chiare nella vita, non ha mai amato le etichette («quelle van bene per i vestiti») e ha sempre lottato su ogni punto, andando a rete per prenderselo ogni volta che poteva. Per cui ora sorprende la notizia che Martina Navratilova sia ancora una volta malata di tumore, forse un po' meno che anche nella disgrazia abbia voluto fare le cose in grande: i tumori infatti sono due, alla gola e al seno, «e sarà difficile per un po', ma combatterò con tutte le mia forze».

Nessun dubbio, certo: 18 titoli del Grande Slam non si vincono per caso e fanno di lei una delle tenniste più grandi di sempre. Ma siccome appunto le etichette van bene solo per la mediocrità, non è certo per essere bollata come malata che la donna che ha combattuto e vinto pure la sua battaglia personale, vivendola anch'essa con normalità («sono bisessuale? Sì, e sono anche ambidestra...»), ha annunciato al mondo la sua situazione. È questione di coraggio: nel 2010, a 53 anni, aveva già superato brillantemente un altro cancro al seno, «e quando il medico me lo annunciò, piansi per un attimo e poi gli dissi: beh, che si fa?». Questa volta un linfonodo ingrossato le ha fatto scoprire che la gola non era a posto, e gli esami successivi hanno portato alla luce un papillomavirus per fortuna tra i più curabili.

E allora non c'è che da tifare Martina, come spesso accadeva in fondo quando si divideva il favore della folla con Chris Evert: il destino ha voluto accomunarle ancora (l'americana un anno fa ha annunciato di essere stata attaccata dal male alle ovaie), e di sicuro se la vogliono giocare alla grande, anche questa volta. E d'altronde questo «è un colpo serio, ma è ancora risolvibile»: perdere va bene solo per i perdenti.