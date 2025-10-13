Abbonati
Bonucci si agita come un (finto) ct

Rino Gattuso con la maschera di Halloween con l'Ai per lo spareggio dell'Italia

La paura di un altro scherzetto agli spareggi per l'AI di X porta la Nazionale di Ringhio in clima Halloween (sopra).

***

Su Pio Esposito c'è un rosicamento social di milanisti e juventini, uniti negli sfottò al giovane interista, che sarebbe troppo amato da critica e stampa. Spunta pure un video fatto con l'AI in cui Maradona dice che sia "il più forte di sempre". Ormai è Pio tutto.

***

L'ex cittì Spalletti ha anche risposto ad Acerbi, che qualche settimana fa aveva risposto a Spalletti. Sì, parlano sempre della gara di giugno con la Norvegia e no, loro invece di sentirsi privatamente si parlano via media.

***

Al festival dello Sport dicono a Platini: "L'Italia non va al Mondiale dal 2014". Le Roi: "Che c'entro io?!". Poi, doppiamente beffardo. "Se un presidente metterà 64 squadre... spero di sì, per voi!".

***

A dimostrazione che i numeri nello sport vanno letti e pesati bene, Kean in azzurro ha fatto più gol di Totti e Insigne.

***

Il CT dell'Italia è Gattuso, ma Bonucci a bordo campo si agita alla Simone Inzaghi. Perché?

***

Spalletti dicendo che Pio gli ricorda Bobo Vieri, ha mandato un abbraccio a Kean, Scamacca e Retegui.

***

Ieri su Sky Sport24 si è sentito "Immagini dalla Cruijff Arena, cinquecentocinquantacinquemila spettatori per Olanda-Finlandia". Se c'era una virgola, non si è sentita.

***

Balotelli a Trento parla di Nazionale con una tuta azzurra simile a quella dell'Italia. Sullo scudetto, però, invece di Figc c'è scritto "Katz". Il solito originale.

@dupply

