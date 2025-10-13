Bonucci si agita come un (finto) ct

La paura di un altro scherzetto agli spareggi per l'AI di X porta la Nazionale di Ringhio in clima Halloween (sopra).

***

Su Pio Esposito c'è un rosicamento social di milanisti e juventini, uniti negli sfottò al giovane interista, che sarebbe troppo amato da critica e stampa. Spunta pure un video fatto con l'AI in cui Maradona dice che sia "il più forte di sempre". Ormai è Pio tutto.

***

L'ex cittì Spalletti ha anche risposto ad Acerbi, che qualche settimana fa aveva risposto a Spalletti. Sì, parlano sempre della gara di giugno con la Norvegia e no, loro invece di sentirsi privatamente si parlano via media.

***

Al festival dello Sport dicono a Platini: "L'Italia non va al Mondiale dal 2014". Le Roi: "Che c'entro io?!". Poi, doppiamente beffardo. "Se un presidente metterà 64 squadre... spero di sì, per voi!".

***

A dimostrazione che i numeri nello sport vanno letti e pesati bene, Kean in azzurro ha fatto più gol di Totti e Insigne.

***

Il CT dell'Italia è Gattuso, ma Bonucci a bordo campo si agita alla Simone Inzaghi. Perché?

***

Spalletti dicendo che Pio gli ricorda Bobo Vieri, ha mandato un abbraccio a Kean, Scamacca e Retegui.

***

Ieri su Sky Sport24 si è sentito "Immagini dalla Cruijff Arena, cinquecentocinquantacinquemila spettatori per Olanda-Finlandia". Se c'era una virgola, non si è sentita.

***

Balotelli a Trento parla di Nazionale con una tuta azzurra simile a quella dell'Italia. Sullo scudetto, però, invece di Figc c'è scritto "Katz". Il solito originale.

@dupply