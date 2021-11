La "profezia" di Ventura che fa tremare l'Italia: "Sono sicuro..."

Gian Piero Ventura ha appeso la giacchetta da allenatore al chiodo qualche giorno fa, proprio nel giorno della disgraziata partita tra Italia e Svizzera che ha di fatto condannato gli azzurri ai playoff. "Dopo trentasette anni di calcio con tante soddisfazioni e qualche momento negativo penso sia un mio diritto riprendere la mia vita. Gli anni passano, voglio godermi la vita. Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli", l'augurio dell'ex ct all'Italia e al suo collega, ma le cose purtroppo non sono andate bene.

Il pronostico di Ventura

A Torino si stanno giocando le Atp Finals di tennis, con i primi otto tennisti al mondo che si giocheranno tutto nell'ultimo importantissimo torneo della stagione. Ventura è stato ospite di Paolo Damilano, vice-presidente del comitato tecnico-organizzatore delle Finals e a poche ore da Irlanda del Nord-Italia si era sbilanciato: "Faccio un grande in bocca al lupo a Mancini affinché possa andare ai Mondiali e vincerli. Ai Mondiali ci andiamo di sicuro. Nessun consiglio a Mancini, posso soltanto fare un grande in bocca al lupo".

Mancini fiducioso

Il ct è convinto che l'Italia ce la farà passando attraverso i playoff e a fine partita ha commentato così lo 0-0 di Belfast che ha condannato gli azzurri. "I playoff di marzo? Sono totalmente fiducioso, andremo al Mondiale a marzo e magari lo vinceremo anche.Avremmo dovuto vincere con la Bulgaria, abbiamo avuto due rigori contro la Svizzera, partite che potevano finire a nostro vantaggio".

"Ai ragazzi ho detto che oramai non possiamo a fare nulla. Ora abbiamo la partita a marzo, ci prepareremo bene. Questo è un momento così, dove facciamo fatica. Abbiamo avuto un'occasione nel primo tempo, queste sono partite da sbloccare subito per giocare più tranquilli. Peccato perché il gruppo andava chiuso prima di questa partita" , il commento amaro del Mancio.