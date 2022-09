"Nessun errore di Var e arbitro": Gravina getta acqua sul fuoco su Juve-Salernitana

Sono già passati due giorni da Juventus-Salernitana ma le polemiche non cennano a placarsi. Il gol del 3-2 annullato ad Arkadiusz Milik per via del fuorigioco di Leonardo Bonucci, tenuto in realtà in gioco da Antonio Candreva, sta facendo discutere soprattutto dopo le parole dell'AIA che ha affermato come il Var non fosse in possesso delle immagini per poter vedere che la posizione del difensore italiano era nettamente regolare. Sulla questione è voluto intervenire anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, che a margine di un evento organizzato a Bari ha cercato di buttare acqua sul fuoco.

Gravina fa l'avvocato

Il numero uno della Figc ha provato dunque a riportare la calma con parole che lasciano poco spazio ad interpretazione: "L'immagine che è stata fatta vedere dopo non era stata messa a disposizione. Esiste una produzione di immagini che non è dell'Aia, né degli arbitri, né del Var. Questa produzione ha messo a disposizione alcune immagini che sono state visionate e gli arbitri hanno visto quello che purtroppo poi si è rivelato un errore. Non hanno sbagliato né gli arbitri né il Var. Se un episodio così dopo sei giornate di campionato deve far urlare allo scandalo... Diamoci tutti una calmata, torniamo nei nostri ranghi", l'ammonizione di Gravina.

Il presidente della Figc ha dunque voluto difendere l'operato dell'arbitro Matteo Marcenaro ma anche di Banti e Meli al Var: "Se noi pensiamo che il Var renda infallibile l'arbitro siamo fuori strada. Il Var serve a ridurre al minimo il margine d'errore. Se ci sono degli errori cominciamo a riconoscere prima i nostri, poi pensiamo a quelli in capo agli arbitri".

Partita da rigiocare

Tanti tifosi della Juventus hanno invocato la ripetizione della partita ma su questo il regolamento parla chiaro e non sarà possibile rigiocare la sfida dello Stadium terminata sul 2-2. Il numero uno della Salernitana Iervolino ha addirittura fatto un assist alla Vecchia Signora: "Se i bianconeri vogliono rigiocarla, per noi non c'è problema", le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Kiss.