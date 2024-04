Newey lascerà la Red Bull Rossa in pole per averlo

A 65 anni Adrian Newey ha deciso di cambiare vita. A fine anno lascerà la Red Bull che ha visto nascere da zero accompagnandola a dominare il mondo prima con Vettel e poi con Max. A questo punto Newey ha tre opzioni: Ferrari, Aston Martin o (ipotesi abbastanza improbabile) il suo nuovo yacht in Costa Azzurra. Prendere un aereo per Bologna o fare anche a piedi le 23 miglia che dividono la sede della Red Bull da quella della Aston Martin Le strade che portano alla Ferrari sono più ampie e attraenti. Tutto lascia pensare che possa davvero accettare la corte. Poco tempo fa in un'intervista aveva detto di avere solo due rimpianti in carriera: non aver mai lavorato con la Ferrari e Hamilton. In un colpo solo colmerebbe le sue lacune arrivando in un'azienda che ama e di cui conosce la storia, tanto da essere un collezionista e partecipare spesso ai raduni riservati alle classiche. L'anno scorso mentre la Red Bull festeggiava il Mondiale Costruttori in Giappone lui stava sfilando in pista a Fiorano con la sua Ferrari 250 Gt California. Conosce il mito e lo apprezza. Ha già detto di no due volte alle avance in arrivo da Maranello fin dall'era Montezemolo. Decise di non accettare per amore della moglie e dei figli piccoli. Oggi i figli sono cresciuti e la moglie è un'altra. Quell'ostacolo non esiste più.

John Elkann si è fatto vivo da tempo. Ha tanto da offrire, compreso il mare a un paio d'ore di auto da Maranello. Vincere anche con la Ferrari lo farebbe entrare nelle storia ancora di più. La tentazione è forte, superiore anche ai 100 milioni che gli avrebbe offerto Lawrence Stroll per portarlo in Aston Martin, altro marchio storico, ma decisamente inferiore al Cavallino. Newey potrebbe essere attratto anche dalle supercar e dalle barche. La Ferrari ha tutto. Potrebbe affidargli le supercar e dargli un ruolo nell'impresa di Soldini che tenterà di battere qualche nuovo record, probabilmente il giro del mondo. Insomma a Maranello potrebbe tranquillamente andare oltre la Formula 1. O accetta oggi o non ci verrà mai più. In fin dei conti deve fare la stessa scelta di Hamilton. È tutto nelle sue mani. Intanto avrà almeno un anno di gardening, diventerà operativo solo nel 2026 basta avere pazienza. E comunque non arriverebbe da solo, ma con dei tecnici Red Bull con un gardening più breve che potrebbero portare avanti il lavoro per lui. Lo shopping Ferrari è cominciato da tempo. Potrebbe nascere davvero una grande Ferrari. Obbligata a stravincere.

Non solo a vincere.