"A fine anno mi ritiro". L'annuncio di Nibali

Vincenzo Nibali, lo "Squalo", dirà addio al ciclismo alla fine del 2022. Il 37enne sicialiano, al termine della quinta tappa del Giro, proprio nella sua Messina ha annunciato il ritiro: "Ho aspettato la tappa di Messina, a casa mia, per annunciare che questo sarà il mio ultimo Giro d'Italia e che a fine anno lascerò il ciclismo. Ho raccolto tanto, cercando di dare il meglio di me, il ciclismo mi ha sempre dato tanto ma è arrivato pero' il momento di restituire qualcosa alla mia famiglia, ai miei amici, a chi mi è sempre stato vicino", le parole di un commosso Nibali ai microfoni di Rai2.

Una grande carriera

Nibali ha deciso di ritirarsi nel momento giusto visto che a novembre compirà 38 anni. Il ciclista siciliano, professionista dal 2005 a soli 21 anni, chiude la sua carriera avendo conquistato i "Tre Grandi Giri", ovvero la Vuelta di Spagna, vinta nel 2010, il Giro d'Italia conquistato due volte nel 2013 e nel 2016 e un Tour de France nel 2014. Nibali, inoltre fa parte di un club ristrettissimo formato da soli quattro ciclisti lui compreso. Insieme a Merckx, Hinault e Gimondi è infatti l'unico ad aver vinto i tre Grandi Giri e almeno due classiche monumento: il Giro di Lombardia, nel 2015 e nel 2017, e la Milano-Sanremo, nel 2018.

Il ricco palmares dello Squalo annovera anche due titoli italiani nella prova in linea, nel 2014 e nel 2015, due Tirreno-Adriatico, nel 2012 e nel 2013, e altri sette podi nei tre Grandi Giri. 17 anni da professionista, dal 2005 al 2022. Nibali ha sempre avuto grandi doti di passista-scalatore, anche se si è sempre ben comportato anche nelle cronometro e in discesa. Il soprannome "Lo Squalo dello Stretto" deriva proprio dalle sue caratteristiche in pista, sempre aggressivo e sempre all'attacco degli avversari. Il ritiro di Nibali a fine anno lascerà sicuramente un vuoto incolmabile all'interno del movimento in Italia augurandosi che presto arrivi un nuovo "Squalo" per scrivere pagine importanti del cliclismo nostrano.