Nissan Juke si comporta come un piccolo Shuttle

Pierluigi Bonora

Pero (Mi) Ci macava solo che all'interno del cilindro trasparente di Aero Gravity, in quel di Pero, con vista sul polo fieristico milanese di Rho, si mettesse a «levitare» il nuovo Nissan Juke. Lo hanno invece fatto i giornalisti invitati al lancio del Suv compatto giapponese, cercando così di scimmiottare chi la passeggiata nello Spazio l'ha fatta veramente: Umberto Guidoni, l'astronauta voluto dal presidente di Nissan Italia, Bruno Mattucci, per battezzare la novità. Sì, perché tra le vetture di nuova generazione (e soprattutto quelle future) e un veicolo spaziale, le cose in comune non mancano. I riferimenti riguardano, in particolare, la guida autonoma, i comandi da remoto e anche l'alimentazione. «È vero - dice Guidoni - la tecnologia spaziale trova applicazione anche nelle automobili, il passo futuro di voler guidare le macchine senza toccare il volante è un po' quello che fanno gli astronauti quando guidano lo Shuttle: guardano ciò che fa il computer, pronti a intervenire se necessario. Lo Shuttle, del resto, è stato il primo veicolo spaziale a utilizzare il sistema fly-by-wire. Vengono inviati comandi al computer, che li interpreta e, a sua volta, li utilizza per gestire i sistemi di bordo. Ovviamente, in questi anni si è andati molto oltre. Il tutto rapportato alla guida di tutti i giorni? Be', nello Spazio non c'è il rischio che un veicolo ti tagli la strada... A proposito, per alimentarsi, lo Shuttle utilizza celle a combustibile, e qui ci addentriamo nelle tecnologia che porterà alle automobili a idrogeno...».

Dialogare con un astronauta lo si farebbe per ore e ore. Troppe le curiosità, troppa la voglia di sapere. Su strada, poco fuori la palazzina Aero Gravity, ci sono però i nuovi Juke, quelli della seconda generazione, pronti a farsi testare e a mettere in mostra i tanti contenuti tecnologici. «Road to space» è il claim coniato per questo interessante evento. «In Nissan - afferma il presidente Mattucci - la ricerca è molto avanzata. E si è arrivati ad avere quelle tecnologie che leggono le onde cerebrali grazie al sistema Brain-To-Vehicle in grado di prevedere e rilevare alcune volontà della persona al volante».

Dalla fantascienza alla realtà. Da Rho a Varese e ritorno, lungo un percorso misto, con protagonista Juke, ora il modello di Nissan più connesso di sempre in virtù del nuovo sistema di infotainment. Inoltre, Juke è per la prima volta equipaggiato con la tecnologia ProPilot, che assiste il guidatore in fase di accelerazione, sterzata e frenata. Il pacchetto completo di tecnologie per la sicurezza prevede: frenata d'emergenza intelligente con riconoscimento di pedoni e ciclisti, rilevamento della segnaletica stradale, sistema intelligente di mantenimento della corsia, sistema intelligente di rilevamento posteriore degli ostacoli in movimento e sistema intelligente di avviso e intervento che ovvia all'«angolo cieco».

L'infotainment NissanConnect consente l'integrazione Apple CarPlay e Android Auto, ed è quindi possibile replicare le applicazioni del proprio smartphone e accedere a TomTom Maps & Live Traffic. L'App NissanConnect Services permette, invece, una serie di azioni da remoto, quali apertura e chiusura delle portiere, azionamento di clacson e luci, e localizzazione dell'auto. Inoltre, è possibile sapere se la vettura è utilizzata oltre una certa area, un orario o una velocità prestabiliti (in pratica, l'«occhio» di papà e mamma sui figli). Il WiFi integrato sarà disponibile a breve. Motore tre cilindri da 1.0 e potenza massima di 117 cv. A listino da poco meno di 20mila euro.