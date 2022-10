Allegri per ora resta ma i numeri della Juve sono da incubo

La Juventus di Massimiliano Allegri ha perso malamente in Israele contro il Maccabi Haifa e ora le speranza di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League sono ridotte al lumicino, in un girone più che abbordabile. Psg e Benfica guidano il raggruppamento a quota 8 punti con bianconero e israeliani a quota 3 punti. Servono sei punti e un vero e proprio miracolo ai bianconeri per passare il turno con lo spettro Europa League o quarto posto che vuol dire eliminazione definitiva dall'Europa che sono ad un passo.

Al termine del match, Allegri ci ha messo la faccia e ai microfoni di Sky Sport ha annunciato il ritiro fino al derby di sabato contro il Torino ed ha allontanato la possilibità di rassegnare le dimissioni: "Ora c'è solo da fare silenzio, è stata una prova non all'altezza soprattutto dal punto di vista caratteriale. Torniamo a casa, dobbiamo lavorare ancora di più e stare zitti. Domani restiamo in ritiro alla Continassa fino al derby, è un atto dovuto alla società, ai tifosi e ai noi stessi. Dimissioni? No, non c'ho mai pensato, quando una sfida diventa più difficile è ancora più bella. Bisogna uscirne con coraggio, voglia e passione".

Numeri da incubo

La partita numero 100 di Allegri in Europa tra Milan e Juventus è stata amara, amarissima per il tecnico livornese che ha incassato una sconfitta che compromette quasi in via definitiva il passaggio del turno in Champions League. Una vittoria e tre sconfitte con 5 gol segnati, tre in una sola partita nella vittoria di Torino contro il Maccabi, e ben sette subiti e ci sono ancora gli scogli Psg e Benfica da dover affrontare. Se in Europa si piange in campionato di certo non si ride con 13 punti conquistati su 27 a disposizione con 3 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte che valgono l'ottavo posto con 12 gol segnati e 7 subiti. Numeri di certo non da Juventus.

Agnelli furioso

Il presidente Andrea Agnelli, al termine della partita contro il Maccabi, ha parlato in maniera piccata ai microfoni di Sky Sport: "Serata difficile in un periodo difficile. Sicuramente uno dei più complicati da quando sono presidente. Sono qui per assumermi le mie responsabilità, perché provo vergogna e rabbia per quello che sto vedendo. Il calcio però è uno sport di squadra, si gioca e si perde tutti insieme e da questo dobbiamo ripartire. Fiducia in Allegri? Assolutamente, è una questione di gruppo, non di un solo uomo".