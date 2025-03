Non solo F1. Pirelli dal 2027 fornitore unico in MotoGp

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla stagione 2027 Pirelli sostituirà Michelin nella fornitura delle gomme per la MotoGP, come ha annunciato Dorna, l'organizzatore del motomondiale: «Questo nuovo contratto di cinque anni, fino al 2031 compreso e attualmente in fase di definizione, coinciderà con una nuova era per il nostro sport», con riferimento anche all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti della MotoGP a partire dal 2027. Fornitore unico in Formula Uno, e già presente in Moto2 e Moto3, Pirelli sarà così anche nella classe regina, fornendo così una straordinaria linea di continuità, dai giovani talenti ai campioni di domani.

Le indiscrezioni circolavano da qualche tempo, ma sembravano voci destinate a rimanere tali. Ieri però è arrivata l'ufficialità che l'azienda francese abbandonerà il suo ruolo di fornitore unico di pneumatici della classe regina e della MotoE al termine del 2026, quando scadrà il contratto con la Dorna. Michelin, dunque, abbandonerà il Circus delle due ruote dopo ben 11 stagioni, da quando entrò sulla scena nel 2016, subentrando a Bridgestone. Il motivo sarebbe legato al fatto che la Dorna preferiva avere un fornitore unico per tutte le classi del Motomondiale e gran parte dei campionati propedeutici della road to MotoGp. «È un onore per noi e sono convinto che la nostra azienda se lo sia meritato dal momenti che negli ultimi 20 anni ha investito tantissimo nel mondo delle competizioni auto e moto ai più alti livelli», ha commentato Giorgio Barbier, Direttore Competizione Moto di Pirelli.

Da un orgoglio italiano all'altro, Aprilia, che dovrà fare a meno del suo numero 1 anche nel prossimo GP d'Argentina.

Grande assente in Thailandia, Jorge Martin era caduto nuovamente il lunedì prima di partire e si era dovuto operare di nuovo dopo l'infortunio rimediato a mano, avambraccio e piede sinistro. Il recupero procede, ma Martin salterà molto probabilmente anche il fisico Austin a fine marzo, per tornare in Qatar in 13 Aprile.