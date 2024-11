Non solo Sinner. Azzurre e azzurri olimpici a caccia di coppe

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutti assieme appassionatamente. L'Italtennis è davvero al completo tra Coppa Davis, domani, e BJK Cup, oggi. Sì, perché Malaga è il centro di gravità permanente del tennis mondiale, dove la competizione a squadre delle donne si incrocia con quella degli uomini, in rappresentanza del proprio Paese. È sbarcato in Andalusia anche Jannik Sinner, reduce dai trionfi di una stagione strepitosa, desideroso di dare il suo contributo come l'anno scorso quando l'Insalatiera si tinse d'azzurro. Sarà la prima volta con la maglia della Nazionale per Jannik in questo 2024, visto quanto accaduto in occasione del Round Robin della Davis e delle Olimpiadi, con la rinuncia alla rassegna a Cinque Cerchi per via di una tonsillite. Giochi nei quali sono entrati nella storia Sara Errani e Jasmine Paolini al femminile (oro nel doppio) e Lorenzo Musetti (bronzo in singolare).

Le due azzurre hanno dato una nuova dimostrazione della loro forza nella semifinale contro la forte Polonia di Iga Swiatek (n.2 del mondo). Nell'incontro decisivo, la solidità da fondo di Jasmine e la sagacia tattica di Sarita hanno mandato in confusione la coppia Swiatek/Kawa, con l'errore clamoroso della n.2 WTA nell'ultimo punto. Oggi, a partire dalle 17.00, la sfida contro la Slovacchia, sulla carta alla portata delle nostre portacolori, ma saranno da valutare le condizioni di Paolini e il ruolo di n.2 tra Cocciaretto e Bronzetti. Dubbi che in qualche modo riguardano anche Volandri, visto l'impegno del 21 novembre contro l'Argentina. Se Sinner è l'assicurazione nel ruolo di n.1, in quello di secondo singolarista il ballottaggio è tra Musetti e Matteo Berrettini. Il toscano ci terrebbe a prendersi la scena, dopo aver scritto un pezzetto di storia nei Giochi. Una stagione conclusa in top-20, con 5 finali, 3 a livello ATP su superfici diverse, una semifinale a Wimbledon e 46 partite vinte, un dato mai ottenuto.

«Siamo detentori del titolo, avremo i riflettori addosso. Ci sentiamo carichi e pronti per confermarci», le parole di Lorenzo. Un'Italia che ha in Jannik la punta di diamante, ma vuol far vedere anche altro.

Tv: ore 17 Sky, in chiaro Supertennis e Sky